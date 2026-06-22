Fransa-Irak maçı fırtına ve şimşek tehdidi altında: Dünya Kupası’nda neler oluyor ve Amerika’daki benzer örnekler

Dünya Kupası grup aşamasının ikinci gününde oynanacak Fransa-Irak maçı öncesinde, hava durumu konusu gündemi meşgul ediyor. Nitekim Philadelphia üzerinde, maçın seyrini ciddi şekilde etkileyebilecek bir tehdit dolaşıyor: Stadyum çevresinde öngörülen fırtınalar, sıradan bir futbol maçını kesintiler, beklemeler ve sürekli ertelemelerden oluşan uzun bir maratona dönüştürme riski taşıyor. Maçın başlama saati yerel saatle 17:00 (İtalya saatiyle 23:00) olarak belirlendi: Tahminlere göre gün boyunca yaygın yağışlar ve olası yıldırımlar bekleniyor; bu durum organizatörleri, takımları ve taraftarları alarma geçiriyor.





YÖNETMELİK - ABD’de oyuncuların ve seyircilerin güvenliğini sağlamak için özellikle katı kurallar geçerlidir. FIFA tarafından benimsenen yönetmelik, ABD meteoroloji yetkililerinin talimatlarını takip eder ve stadyumdan yaklaşık 13 kilometrelik bir yarıçap içinde yıldırım tespit edildiği anda maçın derhal durdurulmasını öngörür. Bu durumda hakem maçı durdurur, oyuncular soyunma odalarına geri döner ve seyirciler koltuklarını terk ederek güvenli alanlara yönlendirilir. Bu andan itibaren 30 dakikalık bir geri sayım başlar. Bu süre içinde başka yıldırım görülmezse maç normal şekilde devam edebilir. Ancak yakınlarda yeni bir yıldırım görülmesi durumunda geri sayım sıfırdan başlar.







