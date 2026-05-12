Fransa - Irak maçı biletleri nasıl alınır: 2026 Dünya Kupası bilet fiyatları, Lincoln Financial Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

İşte Fransa - Irak maçı biletlerini nasıl alabileceğiniz

2026 FIFA Dünya Kupası, Philadelphia’daki Lincoln Financial Field’da Fransa ile Irak arasında oynanacak ve büyük heyecanla beklenen grup aşaması maçıyla küresel futbol şenliğini sürdürüyor.

Fransa, dünya çapında seçkin yeteneklere ve büyük turnuvalarda başarıya ulaşmak için oluşturulmuş geniş bir kadroya sahip olarak turnuvanın favorilerinden biri olarak sahaya çıkıyor. 

Irak ise futbolun en dominant ülkelerinden birine karşı güçlü bir izlenim bırakmak amacıyla hırs ve kararlılıkla maça çıkıyor.

GOAL, bilet fiyatları, stadyum bilgileri ve biletler tükenmeden yerinizi ayırtmak için en iyi yerler dahil olmak üzere, Fransa - Irak maçına bilet satın almakla ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.

Fransa - Irak maçı ne zaman?

22 Haziran 2026Fransa - IrakLincoln Financial Field, PhiladelphiaBilet

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası maç programı

18 Haziran 2026Fransa - SenegalSoFi Stadyumu, Los AngelesBilet
22 Haziran 2026Fransa - IrakLincoln Financial Field, PhiladelphiaBilet
26 Haziran 2026Fransa - NorveçBC Place, VancouverBilet

Irak'ın 2026 Dünya Kupası maçları

18 Haziran 2026Irak - NorveçBC Place, VancouverBilet
22 Haziran 2026Fransa - IrakLincoln Financial Field, PhiladelphiaBilet
26 Haziran 2026Irak - SenegalSoFi Stadyumu, Los AngelesBilet

Fransa - Irak maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarların 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa - Irak maçı biletlerini alabilmeleri için çeşitli seçenekler mevcut; turnuva yaklaştıkça talebin önemli ölçüde artması bekleniyor.

  • Resmi FIFA Satışları: FIFA, son satış aşamalarında kalan biletleri "ilk gelen alır" esasına göre satışa sunar.
  • FIFA Yeniden Satış Platformu: Doğrulanmış biletler, resmi yeniden satış pazarı aracılığıyla diğer taraftarlardan güvenle satın alınabilir.
  • İkincil Platformlar: StubHub gibi güvenilir pazar siteleri, biletleri tükenmiş maçlara hızlı erişim sağlar.
  • Ağırlama Paketleri: Premium seçenekler arasında VIP koltuklar, dinlenme salonları, yemek ve maç günü özel deneyimleri yer alır.

Tüm Dünya Kupası biletleri dijital olacak ve FIFA'nın resmi bilet satış uygulaması üzerinden yönetilecektir, bu nedenle giriş için mobil erişim şarttır.

Fransa - Irak maç biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları, kategoriye, talebe ve stadyumdaki koltuk konumuna göre değişir.

Grup aşaması biletleri genellikle en uygun fiyatlı kategorilerde 60 ABD dolarından başlar ve maç gününe yaklaştıkça yeniden satış fiyatları önemli ölçüde artar.

KategoriGrup AşamasıSon 16 - Çeyrek finallerYarı Final ve Final
Kategori 1250 $ - 400 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730
Kategori 2150 $ - 280 $400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 - 120150 $ - 350 $400 $ - 2.030

Lincoln Financial Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Philadelphia'daki Lincoln Financial Field, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın öne çıkan mekanlarından biridir ve Fransa ile Irak arasındaki maç da dahil olmak üzere önemli grup aşaması maçlarına ev sahipliği yapacaktır.

Stadyum, NFL'nin Philadelphia Eagles takımının ev sahipliği yapmaktadır ve heyecan verici atmosferi, modern tesisleri ve şehir genelindeki güçlü ulaşım bağlantıları ile tanınmaktadır.

Dünya Kupası için stadyumun 65.000'den fazla taraftarı ağırlaması ve grup aşamasının en çok beklenen maçlarından biri için canlı bir ortam yaratması bekleniyor.