Fransa - Irak: Maç detayları

Fransa - Irak maçı 22 Haziran 2026 tarihinde saat 22:00 GMT ve 17:00 EST'de başlayacak.

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Fransa - Irak: Maç Bağlamı

Orta Atlantik'te oynanacak bu karşılaşma, her iki Grup I ülkesinin de hızla değişen grup dinamiklerinde yolunu bulmaya çalışması nedeniyle büyük önem taşıyor. Açılış maç gününün ardından, Philadelphia Stadyumu'ndaki rekabetin şiddeti önemli ölçüde arttı. Fransa, New York'ta tehlikeli bir rakip olan Senegal'i 3-1'lik kesin bir galibiyetle mağlup ederek vites yükselttikten sonra, özgüven dolu bir şekilde sahaya çıkacak. Buna karşılık Irak, Boston'da Erling Haaland ve Norveç'e karşı aldığı ağır 4-1'lik yenilgiden sonra toparlanmak için yoğun bir baskı altında Doğu Kıyısı'na geliyor. Her iki taraf da, bu yoğun açılış maçlarının ardından yapılacak psikolojik ayarlamaların ve fiziksel toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını belirleyeceğini biliyor.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, ikinci yarıda gerçek anlamda alevlenen performansı daha da ileriye taşımayı hedefliyor ve yıldızlarla dolu hücum hattına büyük ölçüde güveniyor. Kylian Mbappé’nin rekorları kırması ve Michael Olise’nin kanatlardan oyunun gidişatını değiştirmesiyle, iki kez dünya şampiyonu olan bu takım, top hakimiyetini ele geçirmek ve sıkı savunma düzenlerini parçalamak için hazır, korkutucu bir yaratıcılık motoruna sahip. Karşılarında ise Avustralyalı teknik direktör Graham Arnold’un komutasındaki Irak kadrosu yer alıyor. Takımının tarihi Dünya Kupası dönüşünün, savunma bölgesindeki kritik bireysel hatalarla gölgelendiğini gören Arnold, acilen sağlam bir taktik planı uygulamaya koymalı ve takımının zorlu eleme sürecini başarıyla atlatmasını sağlayan o hırslı, mücadeleci zihniyeti yeniden canlandırmalıdır.

Son teknolojiyle donatılmış Philadelphia Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, taktiksel uyum konusunda büyüleyici bir sınav olacak. Irak, orta sahada yapısal çöküşlere veya pasif boşluklara izin veremez; bu nedenle disiplinli orta saha iletişimi ve kusursuz markaj, takımın mutlak öncelikleri olacak. Fransa ise bu maçı, I Grubu’nun zirvesindeki konumunu sağlamlaştırmak ve 32’li turlara erken bir şekilde güvenli bir şekilde yükselmeyi garantilemek için mükemmel bir fırsat olarak görecek. Öte yandan, Mezopotamya Aslanları, turnuvanın favorilerini altüst etme, kontra ataklarda forvet Aymen Hüseyin’i silah olarak kullanma ve grup sıralamasını tamamen altüst etme hırsıyla sahaya çıkacak.

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Her iki takım da 1. Maç Günü'nde nasıl bir performans sergiledi?

Fransa 3-1 Senegal

Didier Deschamps’ın takımı, New York New Jersey Stadyumu’nda tehlikeli bir rakip olan Senegal karşısında ikinci yarıda vites yükselterek 3-1’lik ezici bir galibiyet elde etti. Yıldızlarla dolu Les Bleus, sahada üstünlüğünü korusa da temkinli geçen ilk bir saat boyunca sabırlı kalmak zorunda kaldı. Karar verici gol nihayet 66. dakikada kaptan Kylian Mbappé’nin skoru açmasıyla geldi. Fransa, 82. dakikada oyuna sonradan giren Bradley Barcola’nın soğukkanlı vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Senegal, uzatma dakikalarının sonlarında İbrahim Mbaye’nin golüyle skoru 1-3’e getirirken, Mbappé 96. dakikada gecenin ikinci golünü atarak anında cevap verdi ve takımına üç puanı kazandırarak turnuvaya mükemmel bir başlangıç yapmalarını sağladı.

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Irak 1-4 Norveç

Graham Arnold'un takımı, Boston'da ölümcül bir Norveç takımına karşı 4-1'lik ağır bir yenilgiye uğradı, ancak tarihi bir umut ışığı da yakaladılar. Mezopotamya Aslanları, Avrupalıların fiziksel üstünlüğü ve taktiksel organizasyonu karşısında maçın başından itibaren savunmaya çekilmek zorunda kaldı ve 29. dakikada Erling Haaland’ın golüyle geriye düştü. Irak, muazzam bir azim sergiledi ve 39. dakikada forvet Aymen Hussein, Amir Al-Ammari’nin ortasına güçlü bir vuruşla cevap vererek skoru geçici olarak eşitledi. Ancak kritik bir geri pas hatası, Haaland’ın devre bitmeden hemen önce araya girip Norveç’in üstünlüğünü yeniden sağlamasına yol açtı. İkinci yarının sonlarında savunmadaki yorgunluk ağır bir bedel ödetti; Leo Østigård üçüncü golü kafayla attı ve 96. dakikadaki talihsiz bir kendi kalesine atılan gol, Grup I’deki zorlu başlangıcı tamamladı.

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Her iki teknik direktör de hangi taktiksel değişiklikleri yapmalı?

Fransa (Didier Deschamps)

Didier Deschamps’ın, New York’ta Senegal’e karşı rahat bir 3-1 galibiyetini sağlayan formülü aşırı derecede değiştirmesi gerekmiyor. İkinci yarıda sergilenen taktiksel esneklik, Kylian Mbappé ve Bradley Barcola’nın ölümcül vuruşlarıyla birleşince, iki kez dünya şampiyonu olan bu takımın ritmini bulduğunda rakiplerini ezip geçebileceğini kanıtladı.

Ancak, 2. maç günü, inatçı bir rakibin erken bir özgüven kazanmasını önlemek için çok daha keskin bir başlangıç gerektiriyor. Senegal maçının ilk yarısında Fransa, top hakimiyetinde zaman zaman yavaş göründü ve düzenli bir savunma bloğunu hızlıca aşmakta zorlandı. Deschamps’ın yapacağı en önemli ayarlama, orta saha hattına odaklanmalı ve orta saha oyuncularının, Irak savunması yerleşmeden önce hatlarını parçalamak için topu çok daha yüksek dikey hızla ileriye taşımasını sağlamalıdır. Fransa atağa çıktığında, rakibi izole etmek için hemen kanatlardan destek sağlamalıdır. Forvetlerin orta bölgede sıkışmasına izin vermek yerine, içe doğru katlanan bekler sahayı agresif bir şekilde genişleterek Irak’ın savunma hattını parçalamalı ve Mbappé’nin yararlanabileceği değerli boşluklar yaratmalıdır.

Irak (Graham Arnold)

Graham Arnold’un, takımının Boston’da Norveç karşısında sergilediği mücadeleci kimliğini tamamen bir kenara atmasına gerek yok. Hedef adam Aymen Hüseyin’in hava topu tehdidi ve top tutma yeteneği, Amir Al-Ammari’nin nokta atışı paslarıyla birleştiğinde, Mezopotamya Aslanları’nın geçiş anlarında rakiplerini cezalandırmak için gerekli temel araçlara sahip olduğunu kanıtladı.

Ancak Arnold, takımının açılış maçında pahalıya mal olan felaket niteliğindeki savunma çöküşlerini acımasızca ele almalıdır. Norveç karşısında takım, bireysel hatalarla ve savunma geçişleri sırasında yapısal bütünlüğü korumakta ciddi zorluklar yaşadı; bu da ölümcül bir hücum hattının yararlanabileceği geniş boşluklar ortaya çıkmasına neden oldu. Herhangi bir top kaybını veya savunma hatasını anında cezalandırmak üzere kurulmuş bir Fransa takımı karşısında, gereksiz top kayıpları ya da savunma hattının yanlış yönetimi ölümcül sonuçlar doğuracaktır. Arnold’un yapacağı temel ayarlamalar, savunma yapısı ve orta saha kalkanı üzerinde yoğunlaşmalıdır. Orta blok son derece kompakt kalmalı, kusursuz bir iletişim kurmalı ve Fransa’nın dünya klasmanındaki kanat oyuncularını devreye sokmadan önce, yarı alanlara gelen topları etkisiz hale getirmek için derin orta blok konsolidasyonuna güvenmelidir.

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2. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler neler?

Fransa kadro haberleri

Didier Deschamps’ın Philadelphia Stadyumu’na giderken önündeki en büyük zorluk, yıldızlarla dolu kadrosunun fiziksel yükünü idare ederken zihinsel konsantrasyonu korumaktır. Les Bleus için şanslı olan ise, Senegal’i 3-1 mağlup ettikleri açılış maçından kadroları son derece sağlıklı bir şekilde çıkmış olmalarıdır; bu da Deschamps’a tüm hatlarda seçim yapmakta zorlanacağı kadar zengin bir kadro bırakmıştır.

Kaptan Kylian Mbappé, 1. Maç Günü’nde maçı kazandıran muhteşem bir çift gol atarak Fransa’nın tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu rekoruna yaklaşmasının ardından ilk 11’de yerini garantiledi. Asıl kadro seçimi ikilemi, Deschamps’ın muazzam hücum derinliğini nasıl dengeleyeceğinde yatıyor. Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın yedek kulübesinden çıkıp Senegal karşısında maçın son dakikalarında belirleyici bir gol attığını gören Deschamps, ona kanatta ilk 11'de yer verme konusunda büyük baskı altında. Bu hamle, Bayern Münih'ten Michael Olise ile birlikte sahaya anında dikey bir dinamizm katarken, Aurélien Tchouaméni ve Adrien Rabiot gibi derin orta saha oyuncularının dinlenmesine veya eleme turları öncesinde sürelerini yönetmesine olanak tanıyabilir.

Irak takım haberleri

Graham Arnold, takımını Grup I'in ağır toplarıyla karşılaşmaya hazırlarken çok daha karmaşık bir psikolojik ve defansif bulmaca ile karşı karşıya. Mezopotamya Aslanları ile ilgili en çok konuşulan konu, Norveç'e karşı 4-1 yenildikleri açılış maçının sonlarında takımın sonunu getiren defansif yorgunluk ve bireysel hataların giderilmesi.

Defans açısından Arnold, Kylian Mbappé karşısında tamamen sıkı durması gereken savunma hattını yeniden kurmak için stoper ikilisi Zaid Tahseen ve Ali Hashim’den çok daha iyi bir uyum bekleyecek. Kanat bekleri Hussein Ali ve Merchas Doski, Fransa’nın hızlı kanat oyuncuları karşısında savunma performanslarını en zorlu teste tabi tutacaklar. Kale arasında ise tecrübeli kaleci Jalal Hasan, zorlu bir açılış maçının ardından savunmasından daha iyi koruma almayı umutsuzca bekliyor.

Irak sisteminin tartışmasız odak noktası, turnuvadaki ilk maçında Norveçlilere karşı ilk yarıda attığı muhteşem bir golle eşitliği sağlayan, devasa forvet Aymen Hussein olmaya devam ediyor. Hussein, Ali Al-Hamadi ile birlikte forvet hattını tamamen sağlamlaştıracak; 1. maç gününde nokta atışı bir asist yapan yaratıcı orta saha oyuncusu Amir Al-Ammari ile Ali Jasim ve İbrahim Bayesh gibi kanat oyuncuları ise, savunma hattındaki baskıyı azaltmak için gerekli olan üst düzey top hakimiyetini sağlamada hayati rol oynayacak.

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Fransa - Irak maçının öne çıkan ikilileri

Kylian Mbappé - Zaid Tahseen

Açılış maçının temposunu tamamen değiştiren ve Senegal karşısında ikinci yarıda attığı muhteşem iki golle tarihi yeniden yazan Kylian Mbappé, Didier Deschamps'ın hücum hattının korku salan odak noktası olmaya devam ediyor. Fransa, New York'ta temkinli ve yavaş geçen ilk bir saat boyunca sabırlı kalmak zorunda kalsa da, tam anlamıyla serbest kalan Mbappé, Les Bleus'a kompakt dizilişleri parçalamak için gereken üstün dikey hızı ve kusursuz vuruş yeteneğini kazandırıyor. Yıkıcı forvet kanallarından hareket eden Mbappé, boşluklara sızmaya, savunmacıları sabit tutmaya ve pozisyonel hataları acımasızca değerlendirmeye çalışacak.

Onu durdurma görevi, yapısal disiplin açısından devasa bir sınava tabi tutulacak olan stoper Zaid Tahseen’e düşüyor. Irak savunma hattı, Norveç’e karşı 4-1 yenildikleri maçta üst düzey hareketlere ve doğrudan baskıya karşı savunmasız olduğunu kanıtladı; pahalıya mal olan hatalardan ve maçın sonlarında yaşanan savunma yorgunluğundan ciddi şekilde zarar gördü. Tahseen, orta bölgelerde mutlak konsantrasyonunu ve kusursuz iletişimini sürdürmek zorundadır. Topu kolayca kaybetmeyi göze alamaz ya da Mbappé’nin aldatma koşularıyla pozisyonundan uzaklaştırılmamalıdır; aksi takdirde, Fransa’nın üst düzey destek kadrosunun son derece etkili bir şekilde istismar ettiği tehlikeli orta saha boşlukları ortaya çıkacaktır.

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Michael Olise - Merchas Doski

1. maç gününde dünya klasında bir yaratıcılık örneği sergileyen Michael Olise, Fransa’nın hücumdaki atılımını tamamen yönetti ve Mbappé’nin açılış golü için savunmayı parçalayan muhteşem bir asistle Senegal’in katı dizilişini açtı. Irak karşısında asıl hedefi, orta saha bloğundaki ilk baskıyı aşmak ve geniş yarı alanlardan hızlı geçişleri tetiklemek olacak. Olise’ye son üçte birde dönüp savunmacılarla yüz yüze gelmek için zaman ve alan tanınırsa, üst düzey pas yelpazesi ve keskin hareketleri rakibin savunma bloğunu sürekli dengesiz hale getirecektir.

Bu akıcı ve yaratıcı ritmi bozmak isteyen isim ise Irak’ın sol beki Merchas Doski. Irak, Norveç karşısında ilk yarıda skoru eşitlemeye yönelik muazzam bir azim sergilese de, ikinci yarıda geniş alanlarda kısıtlı kalması nedeniyle uzun süreler boyunca kendi sahasının derinliklerinde sıkışıp kaldı. Doski, geri çekilme savunmasındaki pozisyonunu son derece dikkatli bir şekilde yönetmeli; kanatlardan gelecek kontratakları destekleme isteği ile Olise’nin içe doğru kesme açılarını takip etmenin mutlak gerekliliği arasında bir denge kurmalıdır. Bu pas yollarını erken sıkıştırmak, Les Bleus’un top hakimiyetini tamamen pekiştirmesini ve Irak orta sahasını boğmasını engellemek açısından kritik öneme sahip olacaktır.

Grup I’deki puan dağılımı nasıl görünüyor?

İlk maç turunun ardından, Grup I'de hemen bir ayrım ortaya çıktı. Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup ederek 3 puan ve +3 gol farkıyla zirvede yer alırken, Fransa ise Senegal'i 3-1 yenerek 3 puan ve +2 gol farkıyla hemen arkasında yer alıyor. Philadelphia Stadyumu'nda oynanacak bu 2. Maç Günü karşılaşması, son maç turuna girerken eleme senaryoları açısından hayati bir matematiksel dönüm noktası niteliğinde.

Fransa kazanırsa

Didier Deschamps’ın takımının alacağı bir galibiyet, Les Bleus’u en fazla 6 puana ulaştıracak ve bu da, aynı anda oynanacak Norveç-Senegal maçının sonucuna bağlı olarak, takımı 32’li turlara erkenden yükseltecek ya da eleme eşiğine getirecektir. Norveç de aynı anda Senegal karşısında yenilmezse, Fransa bir maç kala matematiksel olarak ilk iki sırayı garantilemiş olacaktır. En önemlisi, bu durum Fransa’ya son maçta Norveç karşısında kilit oyuncularını dinletme lüksünü tanıyacak; Irak’ı ise sıfır puanda kalarak tamamen donduracak ve Irak’ı, en iyi üçüncü takım olarak tur atlama umudunu sürdürebilmek için Senegal karşısında büyük bir galibiyet peşinde koşmaya zorlayacaktır.

Irak kazanırsa

Graham Arnold’un oyuncuları büyük bir sürpriz yapıp üç puanı alırlarsa, Grup I’deki yarış tamamen yeniden alevlenecektir. 3 puana ulaşmak, Mezopotamya Aslanları’nı anında canlandıracak, onları Fransa ile aynı puana getirecek ve doğrudan eleme turuna kalma mücadelesinin tam ortasına geri döndürecektir. Tersine, bu senaryo Fransa’yı 3 puanda donduracaktır. Gol farkının nasıl değişeceğine bağlı olarak, iki kez dünya şampiyonu olan Fransa’yı son maç gününde Norveç ile yüksek baskı altında, potansiyel olarak zorunlu bir hesaplaşmaya zorlayacak ve rahat geçmesi beklenen grup aşamasını tam bir kıyasıya mücadeleye dönüştürecektir.

Beraberlik senaryosu

Pennsylvania’da alınacak bir puan, Fransa’yı dört puanla rahat bir konumda tutacak ve güvenli bir şekilde tur atlama yolundaki istikrarlı gidişatını sürdürecektir. Irak için ise bir beraberlik, turnuvadaki hayati öneme sahip ilk puanı garantileyecek, savunmadaki kan kaybını durduracak, ancak son maç gününe girerken güvenli aralığını önemli ölçüde daraltacaktır. Bu durumda Fransa, Norveç ile oynayacağı maça, bir beraberliğin ilk iki sırayı garantilemek için yeterli olacağını bilerek çıkarken, Irak ise turnuvada hayatta kalmak için Senegal karşısında yüksek baskı altında, kazanması zorunlu bir son maça çıkacaktır.

Takım haberleri ve kadrolar

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, bu maç öncesinde muhtemel kadroyu henüz açıklamadı ve kadroda herhangi bir sakatlık veya ceza sorunu bulunmuyor. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni bilgiler eklenecektir.

Irak teknik direktörü Graham Arnold da benzer şekilde muhtemel ilk 11'i açıklamadı ve şu aşamada herhangi bir sakatlık veya ceza sorunu teyit edilmedi. Gelişmeler, elde edilir edilmez paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

Fransa, son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisini ise 4 Haziran’da oynanan bir hazırlık maçında Fildişi Sahili’ne karşı 2-1’lik skorla aldı. En son 8 Haziran’da Kuzey İrlanda’yı 3-1 mağlup ettiler; ayrıca Mart ayında oynanan hazırlık maçlarında Kolombiya’yı (3-1) ve Brezilya’yı (2-1) yendiler. Bu beş maçta Fransa dokuz gol attı ve dört gol yedi.

Irak'ın son dönemdeki performansı ise daha karışık. Son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. En son 10 Haziran'da Venezuela'ya 2-0 yenildi ve bu sonuç, turnuva öncesi hazırlıklarını zorlu bir notla sonlandırdı. Bundan önce, 4 Haziran'da İspanya ile 1-1 berabere kalmış ve 29 Mayıs'taki bir hazırlık maçında Andorra'yı 1-0 yenmişti. Daha önceki dönemde Irak, Dünya Kupası Konfederasyonlar Arası Eleme maçında Bolivya'yı 2-1 mağlup etmişti.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut verilerde Fransa ile Irak arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmamaktadır. Bu maç için karşılıklı maç verileri şu anda mevcut değildir.

Puan Durumu



