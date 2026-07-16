2026 Dünya Kupası bu hafta sonu nefes kesen bir finale sahne olacak. Pazar günü (19 Temmuz) New Jersey'de oynanacak Dünya Kupası Finali öncesinde, cumartesi günü (18 Temmuz) üçüncülük maçı var ve bu açılış perdesine tanıklık etmek için Miami'de siz de yer alabilirsiniz.

İki kez Dünya Kupası kazanan Fransa, bronz madalya maçında Avrupalı rakibi İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Fransa salı günü İspanya'ya 2-0 mağlup oldu, İngiltere ise çarşamba günü Arjantin karşısında uzatma dakikalarında yıkılarak 2-1 yenildi.

Üçüncülük maçlarında taktik kısıtlamalar genellikle bir kenara bırakıldığı için, taraftarlar turnuvayı iyi bir şekilde bitirmek isteyen dünyanın en iyi iki takımının sahneleyeceği açık oyunu ve keyifli bir karşılaşmayı bekleyebilir.

Üçüncülük maçı, iki takımın da bronz madalyayı almak için korkusuzca oynadığı, çoğu zaman açık ve bol gollü futbola sahne olur. Bu bronz madalya mücadelesine stratejik bir bahis yapmayı planlıyorsanız, bonus bakiyeyle başlamak büyük bir avantaj sağlar. Doğrulanmış Melbet promosyon kodumuzu kullanarak ödüllerinizi etkinleştirmek için basit rehberimize göz atın.

2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman?

Tarih (yerel başlama saati) Karşılaşma (başlama saati) Stadyum Biletler 18 Temmuz Cmt (ET 17.00) Dünya Kupası: Üçüncülük maçı - Fransa vs İngiltere Hard Rock Stadium (Miami) Bilet al

Dünya Kupası üçüncülük maçı biletleri nasıl alınır?

İlk bakışta bilmeniz gerekenler şöyle:

Son Dakika Satış Aşaması şu anda aktif ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turların aksine bu bir kura sistemi değil. Biletler, kesinlikle ilk gelen alır esasına göre ve anında onayla satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor.

şu anda aktif ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turların aksine bu bir kura sistemi değil. Biletler, kesinlikle ilk gelen alır esasına göre ve anında onayla satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazaryeri de açık. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık başlıca yetkili adres konumunda.

de açık. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık başlıca yetkili adres konumunda. Alternatif olarak taraftarlar, bilet için StubHub gibi ikincil pazaryerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Dünya Kupası üçüncülük maçı biletleri ne kadar?

Miami'de oynanacak 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçının nominal bilet fiyatları, koltuk kategorisine bağlı olarak 165 $ ile 1.125 $ arasında değişiyordu.

FIFA, maç için birkaç fiyat kademesi açıkladı:

Kategori 1: 800 $ - 1.125 $ (alt tribünde yer alır)

800 $ - 1.125 $ (alt tribünde yer alır) Kategori 2: 600 $ - 875 $ (Kategori 1 alanlarının dışındaki üst ve alt tribünleri kapsar)

600 $ - 875 $ (Kategori 1 alanlarının dışındaki üst ve alt tribünleri kapsar) Kategori 3: 165 $ - 455 $ (çoğunlukla üst tribünde, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde)

165 $ - 455 $ (çoğunlukla üst tribünde, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde) Taraftar Kategorisi: 60 $ (ulusal federasyonlar aracılığıyla yalnızca sadık taraftarlar için ayrılmıştır)

Ek bilgi için FIFA'nın Dünya Kupası bilet portallarını, güncel uygunluk durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı nerede oynanacak?

Hard Rock Stadium, Florida'nın Miami Gardens kentinde bulunan çok amaçlı bir tesistir. 1987'de açıldığından bu yana NFL takımı Miami Dolphins'in, 2008'den bu yana ise NCAA kolej futbolu ekibi Miami Hurricanes'in evi olmuştur.

Miami'deki tesis, burada düzenlenen altı Super Bowl, iki MLB World Series finali (Florida Marlins burada oynarken) ve WrestleMania XXVIII ile önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya yabancı değil. Miami Open tenis turnuvası da her yıl burada düzenleniyor; ayrıca F1 Miami Grand Prix de stadyum arazisinde yapılıyor.

2024 Copa America Finali'ne de ev sahipliği yapan Hard Rock Stadium, büyük futbol organizasyonlarını ağırlamaya da fazlasıyla alışkın. İki yıl önce, Inter Miami'nin Lionel Messi'sinin de yer aldığı Arjantin, uzatmaların ardından Kolombiya'yı 1-0 yenerek kupayı coşkulu bir kalabalığın önünde havaya kaldırmıştı.

Hard Rock Stadium, Kuzey Amerika genelinde 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak 16 stadyumdan biri. ABD'de bulunan 11 stadyum arasında ortak şekilde en düşük kapasiteye sahip olmasına rağmen (65.000), Miami'deki tesis üçüncülük maçı da dahil olmak üzere toplam yedi maça ev sahipliği yapacak.

Dünya Kupası üçüncülük maçlarında son sonuçlar neler?