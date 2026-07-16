Fransa - İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Bronz Miami Stadium

Fransa ile İngiltere’nin Dünya Kupası’nda bronz madalya maçı için karşı karşıya geleceği bu karşılaşma, hiçbir oyuncunun gerçekten yer almak istemeyeceği bir maç.

Fransa - İngiltere maçı 18 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 22:00 GMT'de başlayacak.

Takımlar bu noktaya nasıl geldi ve ne ters gitti?

Hem Fransa hem de İngiltere, 2026'da şampiyonluğa ulaşma konusunda gerçekçi hedefleri vardı; bu nedenle 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi, hem takımlar hem de taraftarları için acı verici olacak. 2018 şampiyonu ve 2022 ikincisi Fransa, turnuva boyunca, özellikle de mükemmel bir Fas takımını 2-0 mağlup ettiği çeyrek final maçında üstün bir performans sergiledi; ancak yarı finalde Avrupa şampiyonu İspanya'ya 2-0 yenilerek acı bir mağlubiyet yaşadı.

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İngiltere, son yıllarda istikrarlı bir performans sergiledi ve büyük turnuvalarda üst üste beş kez çeyrek finale yükseldi. Ancak, Euro 2024 finalinde mükemmel bir İspanya takımına yenilen Üç Aslanlar için yarı final engelinde bir kez daha takılmak acı verici olacak. Lionel Messi, Çarşamba günkü efsanevi yarı final mücadelesinde her zamanki gibi Arjantin için kritik anlarda sahneye çıktı; 85. dakikada Enzo Fernandez’e ve 92. dakikada Lautaro Martinez’in galibiyet golüne iki asist yaptı. Tüm bunlar, Anthony Gordon’un 55. dakikada İngiltere’yi öne geçirmesinin ardından gerçekleşti. Her iki teknik direktörün takımlarını nasıl sahaya süreceğini tahmin etmek zor, ancak kadro rotasyonu yapılması bekleniyor. Fransa kadrosunda kesinlikle yer almayacak isimlerden biri, İspanya maçında sakatlanarak oyundan çıkan Arsenal'den William Saliba.

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Muhtemel Fransa ilk 11'i

Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Digne; Koné, Rabiot; Doué; Olise, Barcola; Mbappé.

İngiltere'nin Muhtemel İlk 11'i

Pickford; Konsa, Guehi, Burn, O'Reilly; Anderson, Mainoo; Madueke, Rogers, Gordon; Kane.

Önemli istatistikler

Fransa kaptanı Kylian Mbappé, tarihte iki ayrı Dünya Kupası'nda yedi veya daha fazla gol atan iki oyuncudan biridir.

Fransa'nın son 16 galibiyetinden 13'ü 2 gol veya daha fazla farkla geldi.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, bu turnuvada rekor kıran 26. maçına çıkacak.

Fransa'dan Michael Olise, bu turnuvada beş gol pası verdi; Pelé'nin tek bir Dünya Kupası turnuvasında attığı altı gol pası rekoruna ulaşmak için sadece bir pas daha gerekiyor.

İngiltere'nin bu yılki finallerde attığı 14 golün sadece biri, geçen sezon İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen bir oyuncu tarafından atıldı. Bu oyuncu, şu anda Barcelona'da forma giyen Anthony Gordon'du.

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Fransa'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defans oyuncuları: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih).

Orta saha oyuncuları: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Forvetler: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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İngiltere’nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Defans oyuncuları: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Orta saha oyuncuları: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Forvetler: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona'da), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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