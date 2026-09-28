Fransa için: Zidane, başka bir Avrupa milli takımını çalıştırmak için gelen tarihi teklifi reddetti

Bir basın raporu, bugün pazartesi günü, bir Avrupa millî takımının Fransa'nın teknik direktörlüğünü üstlenmeden önce Zinedine Zidane ile anlaşmaya çalıştığını ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz temmuz ayında Fransa Futbol Federasyonu, Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedine Zidane'ın "Horozlar" millî takımının teknik direktörü olarak atandığını doğrulamıştı.

Fransa millî takımının görevinde en uzun süre kalan teknik direktörü olan Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya karşısında alınan yenilginin ardından ekibin başında geçirdiği 14 yıllık dönemi sonlandırdı.

1998 yılında Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan Zidane, Horozlar'ı çalıştırma hayalini gerçekleştirmeden önce, 2021 yılında Real Madrid'den ikinci kez ayrılmasından bu yana herhangi bir teknik direktörlük görevi üstlenmemişti.

"Foot Mercato" sitesi bugün pazartesi günü, Zinedine Zidane'ın Belçika millî takımının ilk Fransız teknik direktörü olabileceğini belirtti.

Domenico Tedesco'nun ocak 2025'te ayrılmasının ardından, dönemin Belçika Futbol Federasyonu spor direktörü Vincent Mannaert, 1998 Dünya Kupası şampiyonunu Manchester United'ın teknik direktörlüğünü üstlenmesi için önceliği hâline getirdi.

Ancak bir teklif almasına rağmen Zidane, kendisini yalnızca tek bir görevin ilgilendirdiğini hızla açıkça belirtti: Fransa millî takımını çalıştırmak. Bu görevi de birkaç ay sonra nihayetinde elde etti.

Bunun üzerine, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika millî takımını çalıştırma tercihi Rudi Garcia'dan yana kullanıldı.

Ancak Mannaert'in Zidane'a olan ilgisi on yıl öncesine, şubat 2015'te Club Brugge kulübündeki bir antrenman kampı sırasında onu izleme fırsatı bulduğu döneme dayanıyor.

O dönemde, dönemin Real Madrid B takımının teknik direktörü olan Fransız, Rik De Mil yönetimindeki Club Brugge 19 yaş altı takımının antrenmanını yönetmiş ve insani dokunuşuyla herkesi hayran bırakmıştı.

Mannaert, özellikle Zidane'ın alçakgönüllülüğünden, teknik ekibe gösterdiği ilgiden ve genç oyuncuları hızla rahatlatma becerisinden etkilendiğini hatırlıyor.

Şöyle konuştu: "Michel Preud'homme'un çalışmasına büyük saygı duyduğu ve öğrenmeye istekli olduğu açıkça görülüyordu."

Bu deneyim, Belçikalı yöneticiyi Zidane'ın gelecekte millî takımın harika bir teknik direktörü olmak için tüm niteliklere sahip olduğuna ikna etti.