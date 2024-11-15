Fransa Futbol Federasyonu PSG'nin şampiyonluktaki en büyük rakibi için küme düşürme kararı aldı

Lyon, finansal sorunlar nedeniyle Ligue 2'ye düşme tehdidi ve transfer yasağıyla karşı karşıya kalırken, kulübün borcu 508 milyon euroya ulaştı.

Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon, mali sorunlar nedeniyle ciddi yaptırımlarla karşı karşıya. Fransız futbolunun mali denetim kurumu olan DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), kulübü Ligue 2'ye düşme tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. Ayrıca kulübe transfer yasağı getirildi ve maaş yönetimi DNCG denetimine alındı.

Kulübün borcunun 458 milyon eurodan 508 milyon euroya yükselmesi, bu kararın arkasındaki temel nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

Kulüp sahibi Amerikalı iş insanı John Textor, DNCG ile yaptığı toplantıda mali durumu düzeltmek için oyuncu satışları planladığını ve Crystal Palace'taki %45'lik hissesini satmayı düşündüğünü ifade etti. Bununla birlikte, DNCG bu açıklamaları yeterli bulmayarak Lyon'a yaptırımları uygulamaya koydu.

Karar henüz kesin değil

Lyon'un şu anda Ligue 2'ye düşmesi kesinleşmiş değil ancak kulüp, mali durumunu hızla iyileştiremezse bu yaptırım devreye girecek. Bu durum, kulübün Fransa U21 milli oyuncusu Rayan Cherki (21) ve Belçikalı milli kanat oyuncusu Malick Fofana (19) gibi değerli futbolcularını satmasını zorunlu hale getirebilir.

Bu oyuncuların, yaklaşan kış transfer döneminde düşük bedellerle elden çıkarılması olasılığı gündemde.

John Textor'un sahibi olduğu Eagle Football Group bünyesindeki Botafogo ve Crystal Palace gibi diğer kulüplerin de bu mali sorunların çözümüne katkı sağlaması bekleniyor. Ancak DNCG'nin kararı, Lyon'un içinde bulunduğu mali krizin ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor.

Lyon taraftarları, kulübün geleceği konusunda endişeli ve yönetimin bir an önce mali durumu düzeltmek için somut adımlar atmasını bekliyor.