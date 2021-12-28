Fransa Futbol Federasyonu kararını verdi: Lyon, kupadan ihraç edildi

Lyon, bu ayın başlarında Stade Sebastien Charlety'deki taraftar olayları nedeniyle son 64 turundaki rakipleri Paris FC ile birlikte bu sezonun Fransa Kupası'ndan ihraç edildi.

İki takım taraftarları arasındaki tartışmaların sahaya taşması ve oyunun yeniden başlayamaması nedeniyle maç soruşturma geçirmişti.

Şimdi, her iki takıma da Fransız Futbol Federasyonu'ndan (FFF) çeşitli yaptırımlar uygulandı, özellikle Lyon taraftar gruplarını içeren bir dizi uygulama bulunuyor.

FFF, her iki takımın da bu sezonun Coupe de France'dan ihraç edileceğini doğruladı ve maçın kapalı kapılar ardında oynanması umudunu sona erdirdi. Potansiyel son 32 rakibi Nice bunun yerine son 16'ya kaldı.

Buna ek olarak, Lyon'a, taraftarlarının bu dönem dahil olduğu başka olaylar olursa, yarışmadan gelecek yıl da dışlanabilecekleri konusunda bir uyarı verildi. Ayrıca geri kalan süre boyunca deplasman maçlarından men edildi.

Lyon'a 50.000 €, Paris 10.000 € para cezası aldı.

Ne yaşandı?

Devre sırasında her iki taraftar grubu arasında işaret fişekleri ile havai fişekler fırlatıldı ve ardından polis taraftarlar arasındaki çatışmaları kontrol altına almaya çalışırken kavga sahaya sıçradı.

Sonunda sahadan temizlenmiş olmalarına rağmen, her iki kulüp de sonrasında başkanları aracılığıyla suçu diğerine atarak oyunu bırakma kararı alındı.

Fransa'da yaşanan olaylar

Lyon taraftarlarının Marsilya'lı Dimitri Payet'in karıştığı bir olaya zaten karışmış olmasıyla birlikte, ülke çapında futbol, bu sezonun açılış haftalarına kadar uzanan düşmanlık ve tartışmalarla dolup taştı.

Montpellier, Lens, Lille, Angers ve Bordeaux'nun dahil olduğu çatışmalar da dahil olmak üzere başka kargaşalar da yaşandı.

FFF'nin Lyon ve Paris'e yönelik yaptırımları, muhtemelen yönetim organı tarafından şimdiye kadar verilen en sert cezaları temsil ediyor, ancak nihayetinde başka olayları azaltmaya hizmet edip etmedikleri henüz bilinmiyor.

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