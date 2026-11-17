Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, FIFA başkanlığı için Gianni Infantino'ya güçlü bir rakip olmaya hazırlanıyor. UEFA, büyük tartışma yaratan özel yatırım planları nedeniyle mevcut yönetime güvenini kaybetmesinin ardından Fransız yöneticiye oy birliğiyle destek verdi.

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Diallo, FIFA başkanlığı yarışına hazırlanıyor

FFF Başkanı Diallo, gelecek yıl FIFA başkanlığı için Infantino'ya rakip olmaya resmen hazırlanıyor. Fransız yönetici, UEFA İcra Komitesi'ndeki ulusal federasyon temsilcilerinden oy birliğiyle destek aldıktan sonra aday olması yönünde yoğun teşvik gördü.

Bu gelişme, Avrupa futbolunun yönetim organının ağustos ayında mevcut yönetime karşı güvenilir bir alternatif aday bulma sözü vermesinin ardından geldi. Diallo'nun adaylığı artık salı günü FFF İcra Komitesi tarafından resmen onaylanmasına bağlı.

UEFA yeni bir yön istiyor

UEFA'nın dünya futbolunda yeni bir liderlik arayışının temelinde, Infantino'nun son dönemdeki ticari stratejelerine ilişkin ciddi çekinceler yatıyor. Eski Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'in hafta sonunda aday olmayacağını açıklamasının ardından Diallo kısa sürede Avrupa'nın tercih ettiği aday olarak öne çıktı.

Ortak tutumlarını vurgulayan UEFA açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "FIFA'nın gidişatına ilişkin ciddi endişeler karşısında ulusal federasyonlar, dünya futbolu camiasında birlik ve güvenin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

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"Ayrıca, dünyanın her bölgesinde futbolun gelişimini misyonunun merkezine koyan, en yüksek yönetim standartlarını gözeten ve üye federasyonları, konfederasyonları ve futbolun paydaşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışan bir FIFA çağrısında bulundular. Bu hedefe ulaşmak için gereken liderliği Philippe Diallo'nun sağlayacağına tam güven duyduklarını ifade ettiler."

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Infantino'nun ticari planları anlaşmazlık yarattı

Infantino'ya duyulan güvenin sarsılmasının temelinde, büyük tartışma yaratan özel yatırım arayışı önerisi bulunuyor. İsviçreli yönetici, bir özel şirketin Dünya Kupası'nın ve diğer büyük FIFA organizasyonlarının ticari faaliyetlerini yönetmesini istiyordu.

Infantino'nun konumu, yatırım planının üç kıtadan güçlü biçimde reddedildiği ağustos ayında son derece kırılgan görünüyordu. Bazı önemli müttefikleri, tartışmalı projenin kapalı kapılar ardında tam olarak nasıl geliştirildiğine ilişkin derin endişelerini açıkça dile getirdi.

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Bunun doğrudan sonucunda UEFA temsilcileri, "en yüksek yönetim standartlarını" gözeten ve futbolun dünya çapında gelişimini yeniden misyonunun tam merkezine koyan bir FIFA çağrısında bulundu.

Zorlu bir başkanlık mücadelesi bekleniyor

Avrupa'nın güçlü desteğine rağmen Diallo, Infantino'yu görevinden almak için son derece zorlu ve karmaşık bir mücadeleyle karşı karşıya. Görevdeki İsviçreli yönetici dördüncü dönem için aday olacak ve son aylarda dünya çapındaki müttefik ağının desteğini toplamayı başardı.

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Infantino'nun görevini sürdürmek için Afrika, Asya, Okyanusya ve Güney Amerika'daki federasyonlardan güçlü ve belirleyici destek alması bekleniyor. Ancak yaklaşan seçimde mevcut düzeni değiştirmek isteyen tek isim Diallo değil. Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Kozo Tashima ve eski Tottenham savunmacısı Ramon Vega da başkanlığa aday olma niyetlerini açıkladı.