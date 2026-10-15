Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Infantino'ya sert eleştiri: FIFA'nın parası seçim aracı değildir, tüm milli takımları eşit tutmak doğru olmaz

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 2026 Dünya Kupası gelirlerini dağıtma şeklini eleştirerek, turnuvaya katılan milli takımların aldığı payın yeterli olmadığını savundu.

Diallo'nun açıklamaları, bugün perşembe günü Fransa Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu toplantısının ardından, aralarında Fransız RMC radyosunun da bulunduğu bazı basın kuruluşlarına yaptığı konuşma sırasında geldi.

Federasyon başkanı, FIFA'daki yönetişim durumunu ele aldı ve özellikle uluslararası federasyonun mali boyutuna değindi. FIFA'nın, 211 üye federasyonun her birine 4 yıl boyunca (2027-2030) 25 milyon dolar ödeme yapacağını açıklaması bekleniyor; bu tutar, daha önce planlanan 10 milyon dolarlık miktara kıyasla 15 milyon dolarlık bir artışa işaret ediyor.

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Diallo şöyle konuştu: "Dünya Kupası'nın toplam gelirlerinin yalnızca yüzde 7'sinin katılan milli takımlara yeniden dağıtılmasını yeterli görmedim; özellikle de Kulüpler Dünya Kupası'nın toplam gelirlerinin yüzde 50'sini kulüplere dağıttığımız düşünüldüğünde." Turnuvanın gelir büyüklüğünün "yaklaşık 15 milyar euroya ulaştığını" belirtti.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı ayrıca "birçok federasyonun Dünya Kupası'nda para kaybettiğine" dikkat çekerek şu soruyu sordu: "Tarihin ekonomik açıdan en kârlı Dünya Kupası'na katılan milli takımlar, turnuvanın sonunda nasıl olur da kendilerini eksi bir durumda bulabilir?"

Şöyle devam etti: "Son 8 turnuvada 4 kez finale çıkan Fransa'nın, bu zenginleşmeye en büyük katkıyı sunanlardan biri olduğunu düşünüyorum; bu da tüm dünya futbolu adına sevinebileceğimiz bir durum."

Diallo sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir diğer konu, ben tüm ülkeler arasındaki dayanışmaya bağlıyım ve futbolun dünyanın her yerinde gelişmesi gerekiyor, bunun savunucusuyum. Ancak dayanışmanın bize başka bir şey olarak sunulmasını istemiyorum. Dayanışma, kayırmacılık değildir. Bir seçim aracı değildir."

"Eşitlik değil, adalet"

Diallo devamında şunları söyledi: "Bugün FIFA'nın gelir dağıtımı yöntemini yeniden düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gelirlerin, sportif liyakat, Dünya Kupası'nı kazananlar, ülkelerin büyüklüğü, zenginlik yaratılmasına katkı sunanlar ve lisanslı oyuncu sayısı gözetilmeksizin gezegen çapında eşit biçimde dağıtılması, bana bugün artık kabul edilebilir olmayan bir yaklaşım gibi görünüyor."

Ve ekledi: "Seçim hesaplarından çıkacağımız modeller üzerine düşünülmesi gerektiğine inanıyorum; böylece her tarafın eşitlik (durumunda) değil, adalet içinde olmasına imkân tanıyacak yeni kriterler devreye girebilir."

FIFA başkanlığı için yapılacak seçimlere ilişkin olarak Diallo, "Yarın (Infantino'ya rakip olacak) bir aday olmazsa, bunu boşa kürek çekmek (sonuçsuz bir çaba) olarak görürüm; ancak bu, yönetişim reformu ve FIFA düzeyinde gelirlerin yeniden dağıtımındaki adalet sorularını ortadan kaldırmaz" dedi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), önümüzdeki haftalarda yönetim kurulunu yeniden toplayarak Gianni Infantino'ya rakip olabilecek potansiyel bir aday araması bekleniyor. UEFA'nın kararını hızla vermesi gerekiyor, çünkü adaylık başvuruları için son tarih 18 Kasım olarak belirlendi.



