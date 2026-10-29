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Fransa Futbol Federasyonu Başkanı, Mbappe ve Çin krizine el attı: Tartışma olması gerekenden çok daha büyük

K. Mbappe
İtalya - Fransa
İtalya
Fransa
UEFA Nations League A
Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Fransa
İtalya
İspanya

Fransa, La Liga gibi krizden etkilenir mi?

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Fransa Milli Takımı kaptanı ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe hakkında Mao Zedong ve Çin ile bağlantılı açıklamalar nedeniyle çıkan tartışmaya dahil oldu. Diallo, krizin sınırlarını aştığını ve oyuncunun özrünün konuyu kapatmaya yeterli olması gerektiğini değerlendirdi.

Fransa Federasyonu yönetimi, krizin gelişmelerini yakından takip ediyor; bunun nedeni yalnızca meselenin milli takım kaptanıyla ilgili olması değil, aynı zamanda sonuçlarının federasyonu Çinli taraflara bağlayan ticari ortaklıklara yansıma ihtimali; buna iki taraf arasındaki mevcut bazı sözleşmeler de dahil.

"West France" gazetesine verdiği ve "Foot Mercato" ağının aktardığı açıklamalarda Diallo, Mbappe'yi savunarak oyuncunun herhangi bir Çinli yetkiliye ya da Çin halkına hakaret etme amacı taşımadığını, sözlerinin bağlamını açıkladığını ve zaten özür dilediğini vurguladı.

Fransa Federasyonu Başkanı şöyle konuştu: "Kylian ile ilgili bir tartışma olduğunu gördüm ve bu belki de olması gerekenden daha büyüktü, çünkü onun hiçbir şekilde bir Çinli liderin imajına zarar vermeyi ya da Çin halkını aşağılamayı istediğini düşünmüyorum."

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SAN

SAN

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RMA

RMA

ITA

ITA

UEFA Nations League A

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FRA

Şunları ekledi: "Bu, sürmemesi gereken bir tartışma ve sürmemesini umuyorum, çünkü Kylian o açıklamaların geldiği bağlamı gayet iyi açıkladı. Özür diledi ve bence artık bununla yetinilmeli ki sezonuna en iyi koşullarda devam edebilsin."

Diallo, Mbappe'nin açıklayıcı ifadelerinin ve özrünün krizi yatıştırmaya katkı sağlamasını ve oyuncu hakkındaki tartışma sınırlarını aşarak Fransa Federasyonu'nun Çin'deki ilişkileri ve ticari ortaklıklarına dair endişelere varan tartışmaya bir son verilmesini umuyor.

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