Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, federasyonun yürütme kurulunun bugün perşembe günü, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Mart 2027'de yeniden seçilmesine karşı olan tutumunu açıklamasının ardından ilk kez konuştu.

Fransa'nın Infantino karşıtı kampa yönelmesi günlerdir bekleniyordu; nihayet bugün, Fransa Futbol Federasyonu yürütme kurulu toplantısının ardından resmen açıklandı.

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18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılması planlanan FIFA seçimlerine altı ay kala Diallo, Fransa Futbol Federasyonu'nun Infantino'ya verdiği desteği geri çekme kararının nedenlerini açıkladı.

Diallo, Fransız "L'Equipe" gazetesinin aktardığına göre, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Başlangıçta, Gianni Infantino'nun yeniden seçilmek için adaylığını açıklaması nispeten olumlu karşılandı. Haziran sonunda, 200'den fazla federasyon gibi ben de desteğimi verdim."

Diallo sözlerine şöyle devam etti: "Ancak temmuzda, desteğimizin şartları artık mevcut değildi. Yürütme kurulundaki meslektaşlarımla birlikte, Gianni Infantino'ya duyulan güvenin kesildiğini düşünüyoruz. Mevcut futbol yönetim tarzı istediğimiz gibi değil."

Şunları ekledi: "Fransa Futbol Federasyonu, oy birliğiyle Infantino'nun FIFA başkanlığı adaylığına verdiği desteği geri çekme kararı aldı. Tutumumuz açık. Fransa, FIFA'nın kuruluşuna katkıda bulunduğu için müdahale etme konusunda tarihsel bir meşruiyete sahip; ayrıca sportif bir meşruiyetimiz de var, çünkü Fransa 10 yıldır dünyanın ilk üçü arasında yer alıyor."

Fransa Futbol Federasyonu yürütme kurulu, "gelecekte FIFA yönetimini daha şeffaf hale getirecek" çözümleri de tartıştı.

Diallo bu konuda şunları söyledi: "İyi yönetişim alanında referans niteliğindeki Fransız ve yabancı kişiliklerle bir dizi istişare başlatmaya karar verdik; böylece Avrupa Futbol Birliği'nin düşünce sürecine katkıda bulunacağız. Zamanı geldiğinde de, gelecek seçimlerde bizim renklerimizi taşıyacak adayı belirleyeceğiz."

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