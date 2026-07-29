Fransa Futbol Federasyonu Başkanı: Infantino'nun projesi endişe verici, Avrupa dünyanın geri kalanına karşı değil

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Dünya Kupası'ndan hisselerin özel yatırım fonlarına satılması projesi nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya sert bir çıkış yaptı ve bu projenin turnuvanın geleceği ile dünya futbolunun yönetim biçimine dair pek çok endişe ve soru işareti doğurduğunu belirtti.

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre Diallo, Infantino'nun "The Times" gazetesinin ortaya çıkardığı projeyi, futbol dünyasının geri kalanı gibi, Fransa Federasyonu'nun bu konuda önceden herhangi bir bilgi edinmesine fırsat kalmadan öğrendi.

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Diallo, Infantino'nun projesi hakkındaki görüşünü soran bir soruya şu yanıtı verdi: "Kaygı verici ve pek çok soru işareti doğuran bir proje. Bunu basın aracılığıyla öğrendik, hiçbir bilgi edinmeden. Ne felsefesini biliyoruz, ne gerekliliğini, ne mali yapısını, ne de finansman kaynaklarını. Bu proje kaygı verici çünkü ayrıntıdan yoksun ve futbolun temel varlıklarından birine, yani dünyanın en büyük spor müsabakası olan Dünya Kupası'na dokunuyor."

Ve şunları ekledi: "Kesinlikle, bu bir endişe kaynağı. Dünya Kupası gelirlerinin milli takımlara dağıtım koşulları konusunda daha önce de müdahale etmiştim, çünkü bunları bir ölçüde adaletsiz buluyordum. Bu projenin nereden çıktığını bilmiyoruz. Balogun'un kırmızı kartının (Donald Trump'ın talebiyle) iptali, 48'den sonra 64 takıma geçiş projesi veya bazı mali yapılar gibi farklı olaylar var; bu da futbolun temsil ettiği değerin düzeyine erişemeyen bu yönetim anlayışının yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor."

FIFA seçimleri

Mart 2027'de yapılması planlanan ve Infantino'nun şimdilik hiçbir rakiple karşı karşıya gelmediği anlaşılan, ülkelerin büyük çoğunluğunun ona yeniden oy verme niyetini açıkladığı FIFA başkanlık seçimleriyle ilgili olarak Fransa Federasyonu Başkanı şunları söyledi: "Afrika ve Asya, Infantino'ya yeniden oy vereceklerini zaten açıkladılar, evet. FIFA ile titiz bir ilişki kurmalıyız ve şu anda o düzeyde değiliz. Ayrıca soru işaretleri ve hesap sorma da var. Benim yaptığım değerlendirmelerin aynısını yapan başka ülkeler de var."

Fransa Federasyonu'nun Infantino'ya oy verip vermeyeceği sorulduğunda Diallo şu yanıtı verdi: "Daha fazla açıklık, demokrasi ve şeffaflık olmadan yeni bir seçim olamaz."

Diallo, meseleyi Avrupa ile dünyanın geri kalanı arasında bir karşı karşıya gelmeye indirgemeyi reddederek şöyle konuştu: "CONCACAF de bu yeni proje hakkında sorular soruyor. Ortaya yeni bir talep çıkıyor. Avrupa'nın sesini duyurmakta meşruiyeti var. Son Dünya Kupası'nda çeyrek finaldeki 8 takımdan 6'sı Avrupalıydı (yarı finaldeki 4 takımdan 3'ü de: İspanya, Fransa ve İngiltere). Diğer tüm federasyonlar paylaşmasa bile, Avrupa kendi değerlerini ifade edebilir."