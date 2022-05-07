Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Zinedine Zidane'ın Paris Saint-Germain teknik direktörlüğüne getirileceğini ima etti.

Real Madrid'deki ikinci dönemini 2020/21 sezonunun bitimiyle noktalayan Zidane bir süredir gözlerden uzakta.

Teknik direktörlük kariyerinde Şampiyonlar Ligi kupasını üç kez kaldıran Fransız çalıştırıcıyla Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ilgileniyor.

Le Graet, Zidane hakkında ne söyledi?

L'Equipe'e konuşan federasyon başkanına, Zidane'ın Didier Deschamps'ın ardından Fransa milli takımının başına geçme ihtimali soruldu.

"Zidane hayal sınırlarını aşan yeteneklere sahip olduğunu Madrid'de kanıtladı."

"Fransızların aklındaki isim o olabilir. Neler olacağını göreceğiz. Didier ile yollarımız ayrılırsa, Zidane kesinlikle seçeneklerden biri olur."

"Bugün için Zidane, Deschamps'ın yerine geçecek diyemem. Zidane, PSG'ye gidebilir. Fransa milli takımını çalıştırmak için boşta olmanız gerek."

"Dünya Kupası'nı kazanma yolunda Didier'ye ideal koşulları sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz."

Fransa, Dünya Kupası'nı yeniden kazanmak istiyor

Fransa'nın 1998'deki ilk Dünya Kupası zaferinde Zidane'la birlikte kadroda yer alan ve takım kaptanlığını yapan Deschamps, bu başarıyı 30 yıl sonra teknik direktör olarak tekrarlamıştı.

Paul Pogba, Kylian Mbappe, N'Golo Kante gibi yıldızlarıyla Rusya'daki kupayı kazanan Fransa, Katar'daki turnuvadan da zaferle ayrılmayı hedefliyor.

"Unvanımızı korumak istiyoruz. Ama ilk hedefimiz her zaman olduğu gibi son dörde kalmak."

"Bu hedefe ulaşamazsak Deschamps takımda kalacak mı, bunu daha sonra tartışacağız. O benim için hem bir çalışan, hem de bir dost. Aramızda saygıya dayanan bir ilişki var."