Fransa, FIFA sıralamasında 70. sırada yer alan takımı mağlup ederek Dünya Kupası hazırlık maçlarını tamamladı; Michael Olise'den eşsiz bir hat-trick

Fransa, Pazartesi akşamı Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçını büyük bir rahatlıkla kazandı. Milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın takımı, Kuzey İrlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Maçın ilk dakikaları ev sahibi takımın üstünlüğünde geçti; Michael Olise, Désiré Doué ve Kylian Mbappé ciddi gol fırsatları yakaladı. Kuzey İrlandalılar tamamen ezildi ve bir gol havada asılı kalmıştı.

İlk gol ancak devre bitiminde geldi. Ousmane Dembélé'nin kaçırdığı şut tesadüfen Olise'nin ayağına geldi ve Olise, yarı boş kaleye topu kolayca göndererek skoru 1-0 yaptı.

Jamie Donley ilk yarının uzatma dakikalarında skoru eşitledi, ancak bu gol bir faul nedeniyle iptal edildi. İkinci yarıda Fransa tekrar kontrolü ele aldı: 49. dakikada Olise'nin sert vuruşuyla skor 2-0 oldu.

Bundan sonra Fransa biraz gaza bastı ve 2-1'e yakalandı. Shea Charles, Patrick Kelly'ye iyi bir pas verdi ve Kelly'nin tek yapması gereken topu ağlara göndermekti. Yine de Olise, gecenin en önemli anını yaşattı.

On altı metrenin dışından direğin içinden içeri giren muhteşem bir vuruşla skoru 3-1'e getirdi. Şut öncesindeki hareketiyle de bu gol, Arjen Robben'i çok anımsattı.

Fransa, 16 Haziran'da Senegal ile oynayacağı grup maçıyla Dünya Kupası'na başlayacak. Ardından sırasıyla Irak ve Norveç ile karşılaşacak.