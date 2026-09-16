Henüz herhangi bir maçta görev almamış olmasına rağmen, Fransa Federasyonu, Zinedine Zidane liderliğindeki A Milli Takımın yeni teknik ekibinin bir üyesini kadro dışı bıraktı.

Fransa ve Real Madrid efsanesi Zidane, 29 Temmuz 2026'da, vatandaşı ve eski takım arkadaşı Didier Deschamps'ın yerine, 30 Haziran 2030'a kadar uzanan bir sözleşmeyle Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Başlangıçta Marc Ritalli'nin Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'ndaki yeni teknik ekibine katılması planlanıyordu; ancak sonuçta bu deneyimin bir parçası olmayacak. "L'Équipe" gazetesine göre, Marc'ın yerine sağlık ekibine onun yerine katılacak olan Serge Isidoro getirildi.

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Nedeni ise: Ritalli'nin ağustos ayının ortasında RMC Sport kanalına verdiği ve Zidane'ın ekibine katılmak üzere seçilmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ve şaşkınlığı dile getirdiği bir röportaj.

Belirtmek gerekir ki bu medya görünümü, Fransa Futbol Federasyonu tarafından önceden onaylanmamıştı.

Bu medya görünümü, Fransa Milli Takımı'nın yeni doktoru ve Ritalli'nin birlikte çalışması planlanan Hervé Collado'nun rahatsızlığına yol açtı.

L'Équipe gazetesine göre, gizlilik yükümlülüğü ihlal edildi ve bu da onun yerine Serge Isidoro'nun getirilmesine neden oldu.

Ritalli, Zidane'ın yeni ekibinin bir üyesi olarak halihazırda tanıtılmış ve bu atamadan duyduğu şaşkınlığı açıkça dile getirmişti.

Fransa Milli Takımı ile başlaması gereken bir macera, sonuçta daha ilk kamp dönemine bile varmadan sona erdi.

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde dört maç oynamaya hazırlanıyor. 25 Eylül'de Türkiye ile, ardından aynı ayın 29'unda Belçika ile karşılaşacak; 2 Ekim'de İtalya ile karşı karşıya gelecek ve maçlarını 5 Ekim'de Fransa topraklarında Belçika'ya karşı oynayacağı bir başka maçla tamamlayacak.