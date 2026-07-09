Fransa, 9 Temmuz akşamı Boston’daki Gillette Stadyumu’nda oynanacak ilk Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile karşı karşıya gelecek.

Les Blues, Cumartesi günü Philadelphia Stadyumu'nda Paraguay karşısında zorlu bir sınavı atlattı. Kaptan Kylian Mbappé, penaltıdan turnuvadaki yedinci golünü atarak 1-0'lık galibiyeti garantiledi ve Altın Ayakkabı yarışında yeniden liderliğe yükseldi.

1998 ve 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan, 2022'de Katar'daki finalde penaltılarda Arjantin'e yenilen Fransa, bu yaz şampiyonluk tacını geri almayı umuyor.

GOAL, Fransa-Fas maçında yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz ve biletlerin fiyatlarının ne olacağı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Fransa - Fas maçı ne zaman başlayacak?

Bu büyük çeyrek final maçı, Boston Stadyumu’nda (Gillette Stadyumu) oynanacak.

Dünya Kupası - Çeyrek Final Boston Stadium

Fransa - Fas Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Fransa - Fas Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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