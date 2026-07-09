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Dünya Kupası
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Boston Stadium
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Fransa - Fas maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, çeyrek final maç bilgileri, son dakika indirimleri ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası
Fransa
Fas
K. Mbappe
A. Hakimi

Fransa ve Fas, Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

Fransa, 9 Temmuz akşamı Boston’daki Gillette Stadyumu’nda oynanacak ilk Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile karşı karşıya gelecek.

Les Blues, Cumartesi günü Philadelphia Stadyumu'nda Paraguay karşısında zorlu bir sınavı atlattı. Kaptan Kylian Mbappé, penaltıdan turnuvadaki yedinci golünü atarak 1-0'lık galibiyeti garantiledi ve Altın Ayakkabı yarışında yeniden liderliğe yükseldi.

1998 ve 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan, 2022'de Katar'daki finalde penaltılarda Arjantin'e yenilen Fransa, bu yaz şampiyonluk tacını geri almayı umuyor.

GOAL, Fransa-Fas maçında yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz ve biletlerin fiyatlarının ne olacağı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Fransa - Fas maçı ne zaman başlayacak?

Bu büyük çeyrek final maçı, Boston Stadyumu’nda (Gillette Stadyumu) oynanacak.

Fransa - Fas Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Fransa - Fas Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Fransa - Fas Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Fransa - Fas Form Durumu

FRA

FRA - Form

SEN
K3-1
IRQ
K3-0
NOR
K1-4
SWE
K3-0
PAR
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
MAR

MAR - Form

BRA
B1-1
SCO
K0-1
HAI
K4-2
NED
K1-1
CAN
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Fransa - Fas: Son Karşılaşma Sonuçları

FRA

Son 3 maçları

MAR

2

Galibiyetler

1

Beraberlik

0

Galibiyetler

9

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
2/3
Her iki takım da gol attı
2/3

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