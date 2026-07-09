Fransa, Fas’ı tamamen ezip geçti ve Dünya Kupası yarı finaline yükseldi; Mbappé için endişeler var

Fransa, Dünya Kupası yarı finaline ikna edici bir şekilde yükseldi. Foxborough’daki Gillette Stadyumu’nda Les Bleus, maça hiçbir zaman hakim olamayan Fas karşısında açık ara üstünlük kurdu. Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé, ikinci yarı başladıktan altı dakika içinde skoru belirledi: 2-0. Fransa, yarı finalde İspanya veya Belçika ile karşılaşacak. Mbappé’nin bu maçta forma giyip giymeyeceği ise belirsiz. Forvet, nedeni bilinmeyen bir rahatsızlık nedeniyle oyundan çıktı.

Fas'ta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ismael Saibari'nin yerine forvet pozisyonunda Bilal El Khannouss oynadı; El Khannouss'un normalde sol kanatta oynadığı pozisyonu ise Chemsdine Talbi doldurdu. Ayrıca Noussair Mazraoui (merkez savunma) ve Anass Salah-Eddine (sol bek) de ilk 11'de yer aldı.

Fransa, maçın açılış dakikalarında inisiyatifi ele aldı ve aslında henüz dört dakika dolmadan gol atması gerekirdi. Dayot Upamecano, az önce atılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde boş pozisyonda topu aldı ancak kafasını köşeye yeterince yönlendiremedi, bu da Yassine Bounou’nun kurtarış yapmasına olanak sağladı.

Fas, hareketli açılış bölümünü atlattı, ancak toplu bir şekilde oynamaya devam etti ve ara sıra ortaya çıkan kontra atak fırsatlarını büyük bir odaklanma ile bekledi. Yine de gerçek fırsatlar Fransa’nın lehineydi. Örneğin Ousmane Dembélé, Desiré Doué’nin son derece keskin ortasından kafayla vurduğu topu az farkla dışarı attı.

Kısa bir süre sonra Mazraoui, kaçan Mbappé’ye yaptığı geç müdahaleyle hata yaptı. Hakem Facundo Tello kararlı bir şekilde penaltı kararı verdi ve penaltıyı elbette Mbappé kendisi kullandı. Yıldız forvet, zayıf bir vuruşla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bounou doğru köşeyi seçti ve kurtardı.

Bu arada, Fransa’nın henüz skoru açmamış olması adeta küçük bir mucizeydi. Ayyoub Bouaddi’nin orta sahada yaptığı ölümcül görünen top kaybının ardından Les Bleus yeni bir dev fırsat yakaladı. Doué, Bounou’ya doğru sprint attı ve ardından zayıf, kurtarılabilir bir şut çekti.

Fas, ikinci yarıya iyi başladı ve Fransa yarı sahasında belirgin şekilde daha hızlı ve daha sık varlık gösterdi. Atlas Aslanları ara sıra pas yapabileceği boşluklar da buldu, ancak bunlardan yeterince yararlanamadı. Fransa, kısa süre sonra tekrar kontrolü ele geçirdi.

Bir saatin ardından Fransa nihayet gol orucunu bozdu. Issa Diop, Mbappé’ye çok fazla boşluk bıraktı ve bacaklarını yanlış zamanda kapattı. Mbappé, topu merkez savunmacının yanından kıvrarak, çaresiz kalan Bounou’nun arkasındaki uzak köşeye güzelce gönderdi: 1-0.

Mbappé’nin bu Dünya Kupası’ndaki sekizinci, toplamda yirminci golü – rekor sahibi Lionel Messi’den (21) sadece bir gol geride – Fas için psikolojik bir darbe oldu. 1-0’lık golünden altı dakika sonra Mbappé, Dembélé’yi pasladı; Dembélé, Fas ceza sahası çizgisi civarından uzak köşeye isabetli bir vuruş yaptı: 2-0.

Fas, maçın son dakikalarında Fransa’ya zorluk çıkaracak kadar yeterli kaliteye ve oyun derinliğine sahip değildi. Mike Maignan’ın 83. dakikada ilk kez Fas’tan gelen bir şutla karşı karşıya kalması bu durumu açıkça ortaya koydu. Azzedine Ounahi’nin yerden attığı şut, Fransız kalecinin kolayca kurtardığı bir top oldu.



