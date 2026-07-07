Fransa - Fas 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Boston Stadium

Fransa - Fas maçı 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 16:00 EST ve 21:00 GMT'de başlayacak.

Fransa - Fas Dünya Kupası çeyrek final ön izlemesi

2022 Dünya Kupası'nın yarı finalinde karşı karşıya gelen Fransa ve Fas, Dünya Kupası yarı finaline çıkmak için sahada yine Fransızca konuşacak. Turnuvanın favorileri, Boston'da Afrika'nın en iyilerini alt edebilecek mi?

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Fransa ve Fas buraya nasıl geldi?

Fransa, ilk dört maçını rahatça geçerek, müthiş hücum gücüyle rakiplerini adeta yerle bir etti. Ancak Didier Deschamps'ın takımı, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0'lık zorlu bir galibiyetle geçmek zorunda kaldı; bu maçta belki de oyunlarında daha çelik gibi bir yüzünü gösterdi. Les Bleus, son 12 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi (11 galibiyet, 1 beraberlik) ve son yedi maçı da kazandı. Sekizinci galibiyetlerini de alırlarsa, Dünya Kupası'nda üst üste üç kez yarı finale yükselen üçüncü ülke olacaklar.

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Fas, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada'yı 3-0 mağlup etti; bu galibiyeti, kaleyi bulan sadece dört şutla elde etti. Atlas Aslanları, 2022'de bu rakibe karşı yarı finalde aldıkları yenilginin intikamını almaya çalışacak. Afrika Uluslar Kupası finalinden bu yana 10 maçtır yenilmeyen Fas, favorilerin aksine bir sonuç elde edebileceğinden emin.

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Mbappé tarihe adını yazdırmak istiyor

Fransa kaptanı Kylian Mbappé, Paraguay'a karşı attığı penaltı golünün ardından, tarihte iki ayrı Dünya Kupası'nda yedi veya daha fazla gol atan iki oyuncudan biri oldu. Diğer isim ise elbette Lionel Messi. Mbappé, toplam 19 Dünya Kupası golüne bir yenisini ekleyerek Messi'nin 20 golüne yetişmeyi çok istiyor.

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Ounahi tam zamanında gol hissini buldu

Girona'nın orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi, Kanada karşısında attığı iki golle tam zamanında gol vuruşunu buldu ve Dünya Kupası finallerinde 11 maçlık golsüz serisini sonlandırdı. Milli takımda gol attığı sekiz maçın tamamı Atlas Aslanları'nın galibiyetleriyle sonuçlandı; bunlardan son yedisinde ise rakip takım gol atamadı. Merkez forvet Ismael Saibari’nin hamstring sakatlığı nedeniyle forma giymesi büyük bir soru işareti olduğu düşünülürse, Ounahi golcü içgüdüsüyle bu maçta kilit rol oynayabilir. Bayern Münih’e transfer olan oyuncu, Kanada maçında 22. dakikada oyundan çıktı ve bu Dünya Kupası’nda 3 gol attı.

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Muhtemel Fransa ilk 11'i

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

Muhtemel Fas ilk 11'i

Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Fransa - Fas: İstatistikler

Fransa'nın son 16 galibiyetinden 13'ü 2 gol veya daha fazla farkla geldi.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, bu turnuvada rekor eşitleyen 25. maçına çıkacak.

Fas'ın son dokuz Dünya Kupası mağlubiyetinden yedisi tek gol farkla gerçekleşti.

Fas, bu Dünya Kupası'ndaki beş maçının dördünde bir veya daha az sarı kart gördü.

Fransa'dan Michael Olise, Les Bleus formasıyla son altı maçında sekiz gol katkısı yaptı (3 gol, 5 asist); bu beş asistin tamamı bu Dünya Kupası'nda gerçekleşti ve bu sayede turnuvanın tüm zamanların rekoruna sadece üç asist uzaklıkta kaldı.

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Fransa’nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defans oyuncuları: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih).

Orta saha oyuncuları: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Forvetler: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Fas’ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Kraliyet Silahlı Kuvvetleri)

Defans oyuncuları: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Orta saha oyuncuları: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Forvetler: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers)

Kadrodan çıkarılanlar: Nayef Aguerd (Marsilya), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

Karşılaşma İstatistikleri

Bu iki takımın en son karşılaşması, 14 Aralık'ta Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde gerçekleşti ve Fransa maçı 2-0 kazandı. Bundan önce, takımlar Kasım 2007'de oynanan bir hazırlık maçında 2-2 berabere kalmıştı. Bu veritabanındaki son üç kayıtlı karşılaşmada Fransa iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti; 2022 Dünya Kupası sonucu, bu çeyrek final için en güncel ve en önemli referans noktasıdır.

Puan Durumu

Fas, C Grubu’nu ikinci sırada tamamlarken, Fransa ise I Grubu’nu yenilgisiz bir performansla lider olarak tamamladı.