Fransa EURO 2020'de Benzema yüzünden mi elendi? Didier Deschamps açıkladı

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü merak edilenleri cevapladı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps EURO 2020'de yaşanan başarısızlığın ardından şampiyonayı ve yaşanan hayal kırıklığına değindi. L'Equipe'e konuşan Dünya Kupası'nın son şampiyonu, teknik direktör olarak sorumluluğu üstlendiğini ve bu başarısızlığın nedeninin kendisi olduğunu açıkladı.

Deschamps ne söyledi?

Bahanelerin arkasına sığınmayacağını belirten Deschamps, turnuvaya yaptıkları erken vedanın birçok unsuru olduğunu söyledi:

"İsviçre maçında hücumlarımızın sekteye uğramasının Benzema'nın oyundan alınmamasıyla hiçbir ilgisi yok. Bu yönde eleştiriler yapanlar yanılıyor. Elbette bazı farklı kararlar verebilirdim ama bunu tartışırken maçın 80. dakikasında 3-1 önde olduğumuzun da unutulmaması gerekiyor. 10 dakika kala her şey bizim elimizdeydi"

Kovulma endişesi yok

Milli takımdaki geleceğini de değerlendiren deneyimli teknik direktör, görevden alınacağına dair bir endişesi bulunmadığını açıkladı:

"Federasyon başkanı Noël Le Graët'in bana güvendiğini biliyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey 2022 Dünya Kupası. 2018'de elde ettiğimiz başarıyı tekrarlamak istiyoruz ve bunu yapabilecek gücümüz olduğunu biliyoruz. Herhangi bir endişe duymuyorum ve takımımla birlikte Katar'da olacama eminim."

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