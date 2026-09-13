Kylian Mbappé, Real Madrid ile etkileyici rakamlara ulaşmayı sürdürüyor; bu sezon tüm kulvarlardaki yalnızca altı maçta yedi gol atıp bir gol de asist yaptı.

Sırasıyla 44 ve 42 gol attığı iki olağanüstü sezonun ardından Fransız golcü, hâlâ Madrid taraftarının büyük beklentisi altında.

Onlar için bireysel istatistikleri yeterli değil; artık Real Madrid'in kupalar kazanmasını görmek istiyorlar.

Bu, Fransa'nın eski yıldızı Bixente Lizarazu'nun bugün pazar günü "Téléfoot" kanalında açıkladığı üzere, tamamen farkında olduğu bir talep.

Şöyle konuştu: "Kylian'ın Madrid'de herkesin gönlünü kazanması için neye ihtiyacı var? Şampiyonlar Ligi'ni kazanması gerekiyor, bu çok açık. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, herhangi bir kulüp için tarih yazar."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarlar için ligin gol kralının kim olduğu önemli değil. Gerçekten istedikleri şey, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni ve İspanya Ligi şampiyonluğunu kazanması; sonrasında, eğer bazı ödüller de gelirse buna sevineceklerdir."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Bekledikleri şey bu. Kylian'a eleştiriler yöneltiliyorsa, bu hücumları bitirmesiyle ilgili değil, büyük bir oyuncunun büyük şampiyonluklar kazanması gerektiği gerçeğiyle ilgili. Mesaj açık!"