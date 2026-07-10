Fransa, Dünya Kupası rekorlarını kırmaya devam ediyor… ve Fas’ın tarihi serisini sona erdiriyor

Fransız milli takımı, Perşembe akşamı çeyrek finalde Fas’ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselmesiyle 2026 Dünya Kupası’nda tarih yazmaya devam etti. Bu maç, “Atlas Kaplanları”nın tarihi serisinin sonunu getirirken, “Les Bleus” da birçok dikkat çekici rekor kırdı.

Live Score ağının istatistiklerine göre, Fransa milli takımı, Fas'ın tüm turnuvalarda arka arkaya 34 maç süren tarihi yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Stats Foot ağı, Fransa’ya karşı alınan bu yenilginin, Fas milli takımının Dünya Kupası tarihindeki bir Avrupa takımı karşısında bir gol farkından fazla kaybettiği sadece ikinci mağlubiyet olduğunu ortaya koydu. Fas, 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de yine Fransa’ya 2-0 yenilmişti.

Aynı ağın istatistiklerine göre, Fransa milli takımı resmi maçlardaki galibiyet serisini 8 maça çıkardı; bu, Eylül 2002 ile Haziran 2004 arasında 14 maçlık galibiyet serisi yakaladıkları dönemden bu yana elde ettikleri en iyi seri.

Stats Foot, Fransa'nın tarihinde sekizinci kez Dünya Kupası yarı finaline yükseldiğini de ekledi.

Bu başarıda Fransa’yı geride bırakan tek takım, 12 kez yarı finale yükselen Almanya’dır; Fransa ise 8 kez yarı finale yükselen Brezilya ile eşit durumdadır.

Ayrıca Fransa milli takımı, bu tura üst üste 3 kez yükseldi; bu başarıyı daha önce sadece Brezilya ve Almanya milli takımları başarmıştı.

Opta ise Fas’ı yenerek Fransa milli takımının Dünya Kupası tarihindeki 45. galibiyetini elde ettiğini açıkladı.

Böylece “Les Bleus”, turnuva tarihinin en çok galibiyet alan milli takımlar listesinde dördüncü sırada yer alan İtalya ile eşitlendi. Bu listenin başında ise Brezilya (79 galibiyet), Almanya (70 galibiyet) ve Arjantin (52 galibiyet) yer alıyor.

Fransız milli takımı, yarı finalde İspanya ile Belçika arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak ve tarihindeki üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğu hayaline doğru yoluna devam edecek.