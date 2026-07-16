Fransa’dan bir oyuncu soyunma odasında ‘uygunsuz’ bir azarlama konuşması yaptı: ortam oldukça gergin

L’Équipe’in haberine göre, Fransa milli takımı Dünya Kupası yarı finalinde Ousmane Dembélé’nin rolü nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Forvet oyuncusunun devre arasında sert bir konuşma yaptığı iddia ediliyor.

Fransa, Dünya Kupası öncesinde en büyük favori olarak gösteriliyordu. Les Bleus, turnuvanın yarı finallerine büyük bir rahatlıkla yükseldi ve burada İspanya ile karşılaşacaktı.

O maçta Didier Deschamps’ın takımı için her şey ters gitti. Maçın erken dakikalarında İspanya, Mikel Oyarzabal’ın penaltı golüyle öne geçti.

Devre arasında Fransa’nın soyunma odasında ortalık karıştı. Dembélé söz aldı ve en hafif tabirle, rakibe baskı yapma şeklinden hiç memnun değildi. Takım arkadaşlarının oyunda yeterince yoğunluk göstermediğini düşünüyordu.

Aynı takım arkadaşları ise Dembélé’nin sert eleştirilerini uygunsuz buldu. L’Équipe’e göre, Paris Saint-Germain’in forvetinin çok kötü oynadığını düşündüler ve sanki suçu başkalarına atmaya çalıştığını hissettiler. Bu durum soyunma odasında gerginlik ve hayal kırıklığına yol açtı.

İkinci yarıda Fransa bir daha toparlanamadı. Pedro Porro, ikinci yarıda İspanya’nın üstünlüğünü artırdı ve böylece İspanya, Pazar günü Arjantin ile finalde karşılaşacak.