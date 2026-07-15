Fransa'daki destansı maçtan birkaç saat sonra... Lamine Yamal bir soygun olayına maruz kaldı

Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal için kutlama gecesi, gerginlik ve endişe dolu anlara dönüştü. Bu sabahın erken saatlerinde, Yamal’ın evine başarısız bir hırsızlık girişimi yaşandı; bu olay, Yamal’ın La Roja’yı Fransa’ya karşı galibiyete taşıyarak Dünya Kupası finaline yükselmesini sağlamasından sadece birkaç saat sonra meydana geldi.

Katalan "La Vanguardia" gazetesine bilgi veren kaynaklar, 19 yaşındaki oyuncunun özel güvenlik görevlilerinin, Barselona'nın lüks banliyösü Espanyols de Ubregat belediyesinde bulunan evine yönelik bir hırsızlık girişimini engellediğini bildirdi.

Kaynaklar, güvenlik görevlilerinden birinin sabahın erken saatlerinde güvenlik kameraları aracılığıyla malikanenin çevre duvarlarından birinin üzerinde konumlanmış iki maskeli kişiyi tespit ettiğini açıkladı. Dış ve iç kameraların kaydettiği görüntülerde, saldırganlardan birinin tamamen siyah bir maske taktığı, diğerinin ise gri renkli bir maske taktığı görüldü.

Durum daha ciddi bir hal almadı; zırhlı araç, eve girmeyi başaramadan, izlendiklerini fark eder etmez duvardan inip olay yerinden kaçtılar.

Hemen ardından, Yamal’ın özel güvenlik ekibi acil durum protokolünü devreye soktu ve Mosos d’Esquadra’ya (Katalan Polisi) haber verdi; polis, olay yerine hızla intikal ederek hırsızlık teşebbüsü suçlamasıyla soruşturma başlattı. Şu anda Adli Soruşturma Birimi, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek amacıyla güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.

Dikkat çeken bir gelişmede, güvenlik kaynakları, bugün sabahın erken saatlerinde aynı lüks konut kompleksinde en az iki soygun daha meydana geldiğini ortaya çıkardı. Faillerin aynı kişiler olup olmadığı henüz kesinleşmemiş olsa da, bu durum Avrupa’yı dolaşarak profesyonel futbolcuların evlerini hedef alan, bu işlere uzmanlaşmış organize suç çetelerinin varlığı hipotezini güçlendiriyor.

Yamal, dün akşam olağanüstü bir gece yaşamıştı. Eski şampiyon olan ülkesinin milli takımını Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’ya karşı 2-0’lık çarpıcı bir galibiyete taşıdı, ve tribünlerde bulunan sevgilisi Inés García Santos’un coşkulu kutlamaları eşliğinde kritik bir penaltı kazandı; ancak gecesi bu rahatsız edici olayla sona erdi.

Değeri yaklaşık 9,5 milyon sterlin olan Yamal'ın malikanesi lüks gayrimenkuller arasında yer alıyor ve daha önce, 2022'de ayrılmadan önce eski Barcelona savunma oyuncusu Gerard Piqué ile şarkıcı Shakira'ya aitti. Oyuncu, Dünya Kupası'na gitmeden önce evin içini gezdirdiği bir videoda bu malikaneyi göstermişti.

Bu olay, Yamal’ın Barcelona’daki iki takım arkadaşının geçtiğimiz Şubat ayında hırsızlığa uğramasından birkaç ay sonra meydana geldi. O olayda, Pau Kubarsi’nin lüks saati çalınmış, ardından hırsızlar Juan García’nın evine girerek nakit para ve mücevherleri çalmıştı.

Yamal, mevcut turnuvada olağanüstü bir performans sergiliyor. Geçen ay Suudi Arabistan’a karşı 4-0’lık ezici galibiyette Dünya Kupası’ndaki ilk golünü attı. Ayrıca 2025-2026 sezonunda Barcelona formasıyla oynadığı 45 maçta 24 gol attı ve 18 asist yaptı. Ancak bu olay, Pazar günü oynanacak beklenen final maçı öncesinde konsantrasyonunu olumsuz etkileyebilir.