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imago-sport-1083787004.jpgAnadolu Agency
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Fransa'da Rabiot, Belçika karşısında kaptanlık pazubandıyla sahaya çıkacak: Maignan hakkındaki karar

AC Milan

Milan ağırlığının hissedildiği bir Uluslar Ligi gecesi. Saat 20.45'te Brüksel'deki Baudouin Stadı'nda, A Ligi 1u0 Grubu'nun ikinci haftasında Belçika-Fransa karşı karşıya gelecek. Maçın öne çıkan isimleri arasında, Mike Maignan ve Adrien Rabiot da var; ikisinin de Zidane'ın tercihleri doğrultusunda ilk 11'de başlaması bekleniyor.


Mbappé'nin yokluğunda ve olası rotasyon ihtimaliyle birlikte, Milanlı orta saha oyuncusu kaptanlık pazubandını takarak sahaya çıkabilir. Fransa'nın yeni hiyerarşisinde Dembélé, Mbappé'nin yardımcısı konumunda bulunurken, Koundè ve Rabiot da başlıca alternatifler arasında yer alıyor.

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