Fransa'nın eski Spor Bakanı Marie-George Buffet, 1998 Dünya Kupası'nın başlamasından önce Fransa Millî Takımı'na yönelik ani doping testlerini durdurduğunu itiraf ederek büyük bir sürprize imza attı. Fransa, kendi sahasında düzenlenen bu turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre bu itiraf, "Zidane: Bir Efsanenin Yapımı" adlı belgesel filminde geldi. Bakan, 2013 yılında Fransız Senatosu'ndaki bir komisyonun önünde yemin ederek söz konusu testlerin durdurulması yönünde herhangi bir talimat verdiğini reddetmişti.

Buffet, Fransa Millî Takımı kampında öfkeye yol açan ilk ani doping testinin ardından, turnuva sonuna kadar başka herhangi bir ani test yapılmaması kararının alındığını açıkladı.

O dönemde Spor Bakanlığı'nın testleri yapmak üzere görevlendirdiği doktor Alain Garnier ise "Dünya Kupası'na kadar Fransa Millî Takımı'nı bir daha rahatsız etmeme" talimatı aldığını doğruladı ve kararın kendisine sözlü olarak iletildiğini belirtti.

Bu anlatım Buffet'ye sorulduğunda, kendisi bunu reddetmeyerek şöyle dedi: "Eğer Dr. Garnier böyle söylüyorsa, mutlaka doğrudur." Bakan, bu kararın "dopingle mücadelede geriye atılmış bir adım" olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu itiraf, Fransa Millî Takımı'nın 1998 Dünya Kupası şampiyonluğundan önceki koşullar hakkındaki tartışmayı yeniden gündeme getiriyor; özellikle de ani testlerin askıya alınması, Fransa'nın şampiyonlukla noktaladığı turnuvadan önce gerçekleşmişti.

İtiraf, Fransa'da geniş bir soru işareti dalgasına yol açtı; zira bu, eski Bakan'ın 2013 yılında Senato önünde yemin altında verdiği ve bakanlığının ani doping testlerinin durdurulması için "hiçbir talimat vermediğini" doğruladığı ifadeyle çelişiyor.

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