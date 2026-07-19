Fransa'da bomba patladı: Dünya yıldızı, Didier Deschamps ile açıkça tartıştı ve hemen oyundan alındı

Didier Deschamps’ın Fransa milli takımındaki vedası pek de istenildiği gibi geçmedi. Dünya Kupası’nda üçüncülük maçını İngiltere’ye 4-6 yenilmekle kalmadı, aynı zamanda Rayan Cherki ile bir kez daha kamuoyu önünde tartışmaya girdi.

İnternette dolaşan görüntülerde, ilk yarıdaki su molası sırasında Deschamps'ın orta saha oyuncusuyla tartışmaya girdiği görülüyor. O anda Fransa 0-2 gerideydi ve son derece şanssız bir oyun sergiliyordu.

Fransız basınına göre Cherki, milli takım teknik direktörüne memnuniyetsizliğini dile getirmiş. Deschamps bunun üzerine ona talimatlar ve ek yönlendirmeler verdiğinde, Cherki elini sallayarak tepki göstermiş. Teknik direktörünü dinlemeyi reddetmiş.

Bu arada, Fransa’nın 0-4 geride olduğu devre arasında Deschamps’ın öfkesi doruğa ulaşmıştı ve Cherki’yi oyundan çıkarmakta hiç tereddüt etmedi. Bu arada, hayal kırıklığı yaratan performans sergileyen üç Fransız oyuncu daha soyunma odasında kaldı.

Görünürde sinirli olan Cherki yedek kulübesine oturdu ve maçın geri kalanını kabullenmiş bir şekilde izlemek zorunda kaldı. İkinci su molası sırasında, Fransa’nın imkansız bir geri dönüş için çaresizce çabalarken, orta saha oyuncusunun yedek kulübesinin dibinde çökmüş bir şekilde oturduğu görüldü.

Bu arada, Deschamps ile Cherki arasında yaşanan ilk olay bu değil. İsveç’e karşı alınan 3-0’lık galibiyetin ardından, maçın bitiminde bu önemli oyuncunun milli takım teknik direktörünü tamamen görmezden geldiği görüntüler dolaşmaya başlamıştı. Cherki’nin hayal kırıklığının temelinde, Fransız milli takımında yeterince süre alamaması yatıyor.

Deschamps, uluslararası basının önünde oyuncusunu doğrudan eleştirmeyi reddetti. “Hata bendeydi. Maçın başından itibaren belirli seçimler yapmalıydım, o zaman belki de işler daha iyi giderdi. Herkes performansı üzerinden değerlendirilir, ancak oyuncular karakterleri ve farklı kişilikleri üzerinden değerlendirilir… Asla bu şekilde birisini suçlamayacağım,” diye açıkladı görevinden ayrılacak olan milli takım teknik direktörü.