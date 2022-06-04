Macron, perde arkasında olanlara asla çok fazla müdahale etmediğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sözleşme yenilenmeden önce PSG süperstarı Kylian Mbappe ile gerçekten konuştuğunu itiraf etti.

Mbappe'nin PSG ile olan sözleşmesi yaz aylarında sona erdikten sonra Real Madrid'de oynamak için İspanya'ya gideceği uzun süredir söyleniyordu, ancak 23 yaşındaki yıldız Ligue 1 şampiyonu ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Macron, "Evet, Kylian Mbappe geleceği hakkında kesin bir karar vermeden önce onunla konuştuğum doğru" dedi.

"Ona tamamen gayri resmi bir şekilde Fransa'da kalmasını tavsiye ettim. Başkan olarak, gayri resmi ve dostane bir şekilde sorulduğunda ülkeyi savunmanın benim sorumluluğum olduğuna inanıyorum."

Ayrıca, Mbappe olayında oynayacak bir rolü olmasına rağmen, perde arkasında olanlara asla çok fazla müdahale etmediğini vurguladı.

Macron, "Hiçbir transfere müdahale etmedim" dedi.

"Tıpkı diğer vatandaşlar gibi, konu spor olduğunda her zaman iyi bir oyun görmek ve bir takıma tezahürat yapmak isterim. Özellikle de kendi takımım olan Olympique de Marseille için tezahürat yapmak isterim."

Final öncesi yaşananlar

Macron, Şampiyonlar Ligi finalinin başlama vuruşu öncesinde Saint Denis'te meydana gelen olaylarla ilgili duygularını da dile getirdi.

Macron, "Biletlerinin parasını ödediği halde koltuklarına ulaşamayan herkese özrümü sunuyorum. Bu kişilerin zararlarının bir an önce tazmin edilmesi gerekiyor" dedi.

"Ayrıca maksimum şeffaflık istiyorum: Hükümetten olanları netleştirmesini, sorumlulukları belirlemesini ve her şeyi en küçük ayrıntısına kadar Fransızlara, İngilizlere ve İspanyollara açıklamasını istedim."

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