UEFA Nations League A - Hafta 4 5 Eki 2026 - 14:45 Stade de France

Fransa ile Belçika arasındaki maç, 5 Ekim 2026'da EST ile 14.45'te ve GMT ile 18.45'te başlayacak.

Zizou, teknik direktör olarak iç sahadaki ilk galibiyetini hedefliyor

Fransa, Zinedine Zidane yönetimindeki ilk iç saha maçında İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Michael Olise'nin müthiş golüne, Milan orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'nun hatasını değerlendiren Alessandro Bastoni karşılık verdi. Dayot Upamecano'nun maçın son bölümünde gördüğü ikinci sarı kartın ardından Fransa karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Fransa, Belçika ile oynadığı son altı maçın tamamını kazandı ancak sakat yıldızı Kylian Mbappe bu maçta forma giyemeyecek.

Getty Images

Belçika, Yunanistan'ı farklı geçti

Belçika ise formda Türkiye karşısında çok daha üstün bir performans sergileyerek Romelu Lukaku'nun golü ve Kevin De Bruyne'nin attığı iki golle Türkleri 3-0 mağlup etti. Bu sonuç, İtalya karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Fransa'ya karşı yaşanan 1-0'lık dar yenilgiden sonra Belçika adına memnuniyet vericiydi. 1. maç gününde İtalya'ya karşı gol atan yetenekli 21 yaşındaki PSG yıldızı Mika Godts'a dikkat edin.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Zinedine Zidane, maç öncesinde muhtemel ilk 11'ini doğrulamadı ve bu aşamada Fransa için herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi paylaşılmadı. Ancak uluslararası ara sırasında diz hiperekstansiyonu yaşayan Kylian Mbappé konusunda endişe var ve kulübü Real Madrid, oyuncunun iyileşme sürecini yakından takip ediyor. Mbappé'nin oynayıp oynayamayacağına dair güncellemelerin maç saatine daha yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.

Mark van Bommel de benzer şekilde Belçika için öngörülen ilk 11'i açıklamadı ve deplasman ekibi adına herhangi bir sakatlık ya da ceza durumu doğrulanmadı. Yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

Fransa bu maça, Uluslar Ligi'ndeki iki maçını da kazanmış olarak çıkıyor; önce deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup etti, ardından Brüksel'de Belçika'yı 1-0 yendi. Tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi alan ekip, bu mağlubiyetleri Dünya Kupası'nda İspanya ve İngiltere karşısında yaşadı; Fransa, eleme turundaki bu iki elenişte toplam sekiz gol yedi. O tarihten bu yana savunmada önemli ölçüde toparlandılar ve Uluslar Ligi'nde üst üste iki maçta gol yemeden sahadan ayrıldılar.

Belçika da son beş maçının ikisini kazandı; Uluslar Ligi'ndeki son maçında Fransa yenilgisinden önce İtalya'yı 2-0 mağlup etmişti. Dünya Kupası'nda İspanya'ya kaybettiler ve buraya, son dört resmi maçlarında iki galibiyet ve iki yenilgi almış olarak geliyorlar; savunma performansları ise güçlü rakiplere karşı kırılganlık gösteriyor.

İkili rekabet

İki takım arasındaki son karşılaşma sadece birkaç gün önce oynandı; Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde Brüksel'de Belçika'yı Olise'nin geç gelen golüyle 1-0 mağlup etti. İki ekip arasındaki son beş maçta üstün taraf Fransa oldu; bu karşılaşmaların dördünü Fransa kazanırken Belçika'nın tek galibiyeti bir Uluslar Ligi maçında geldi. Fransa bu eşleşmede özellikle istikrarlı bir görüntü çizdi; iç sahadaki önceki Uluslar Ligi karşılaşmasını 2-0 kazandı ve Euro 2024'te de Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

Puan durumu

Grp. 1 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Fransa FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 B K K 2 Belçika BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 K K K 3 İtalya ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 B K K 4 Türkiye TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 K K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme

UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'ta Fransa şu anda lider, Belçika ise ikinci sırada yer alıyor.