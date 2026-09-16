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Fransa - Belçika maçı biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League A
Fransa
Belçika

Fransa, UEFA Uluslar Ligi A'da Belçika ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Fransa, 5 Ekim 2026'da Saint-Denis'deki ikonik Stade de France'ta UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının dikkat çeken maçında Belçika'yı ağırlayacak. Bu yüksek profilli derbi, gruplarında zirve için mücadele eden Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getiriyor.

GOAL, bu maç için yerinizi ayırtmanız adına ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri sunuyor. Biletlerin nereden alınacağını, fiyat detaylarını ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Fransa - Belçika UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Fransa - Belçika maçı Saint-Denis'deki Stade de France'ta oynanacak, başlama saati ise tarihe yakın bir zamanda netleşecek.

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UEFA Nations League A - Hafta 4
Stade de France

Fransa - Belçika Erkekler Uluslar Ligi biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, Fransa Milli Takımı'nın iç saha maçları için birincil satışı gerçekleştiren Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde yüz değerindeki biletleri almak için ilk başvurmanız gereken yerdir.

Resmi sitedeki listelemeler tükenirse, Ticombo gibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçeneklerdir.

Fransa - Belçika Erkekler Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

FFF'nin resmi internet sitesinde standart bilet fiyatları, kalelerin arkasındaki genel kategori koltuklar için 25 €'dan başlıyor; fiyatlar, Stade de France içindeki konuma ve kategoriye göre artıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 86 €'dan başlıyor ve rakamlar anlık müsaitlik ile taraftar talebine göre değişiklik gösteriyor.

Fransa - Belçika UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Fransa - Belçika form durumu

Fransa son beş maçında üç galibiyet aldı ve iki kez mağlup oldu; bu süreçte 10 gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye 4-6 yenilen Fransa, bu sonucun öncesinde üçüncülük play-off'unda İspanya'ya 0-2 kaybetmişti. Fransa, bu aksiliklerden önce ise Fas'ı 2-0, Paraguay'ı 1-0 ve İsveç'i 3-0 yenerek hücum kalitesini göstermişti.

Belçika'nın son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet çıktı. Son sonuçları, Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgi oldu. Bunun öncesinde ABD'yi 4-1, Senegal'i 3-2 mağlup ettiler ve Yeni Zelanda karşısında da ikna edici bir 5-1'lik galibiyet aldılar. Belçika bu beş karşılaşmada 11 gol atıp sekiz gol yedi; gol atamadıkları tek maç ise İran ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşma oldu.

FRA

FRA - Form

SWE
K3-0
PAR
K0-1
MAR
K2-0
ESP
K0-2
ENG
K4-6
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
BEL

BEL - Form

IRN
B0-0
NZL
K1-5
SEN
K3-2
USA
K1-4
ESP
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Fransa - Belçika: Son kafa kafaya maçların karnesi

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma, Ekim 2024'te Brüksel'de oynanan UEFA Uluslar Ligi A maçında Fransa'nın 1-2'lik galibiyetiyle sona erdi. İki takım arasındaki son beş maçta Fransa dört galibiyet alırken, Belçika'nın tek galibiyeti 2018 Dünya Kupası yarı finalinde geldi. Fransa ayrıca Belçika'yı 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda ve 2021 Uluslar Ligi eşleşmesinin iki ayağında da mağlup etti.

Kafa Kafaya

FransaÇizimBelçika
5
0
0
UEFA Nations League A
Belçika badge
Belçika
BEL
1
Fransa badge
Fransa
FRA
2
MS
UEFA Nations League A
Fransa badge
Fransa
FRA
2
Belçika badge
Belçika
BEL
0
MS
European Championship
Fransa badge
Fransa
FRA
1
Belçika badge
Belçika
BEL
0
MS
UEFA Nations League A
Belçika badge
Belçika
BEL
2
Fransa badge
Fransa
FRA
3
MS
Dünya Kupası
Fransa badge
Fransa
FRA
1
Belçika badge
Belçika
BEL
0
MS
9Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5


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