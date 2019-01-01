Fransa - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin de yer aldığı H Grubu'nda Fransa ile Arnavutluk karşılaşıyor.

Elemeleri H Grubu'nda yer alan ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor.

Grupta 3 galibiyeti bulunan Fransa tek mağlubiyetini 2-0'lık skorla 'den aldı. Fransa H Grubu'nda 9 puana sahip üç takımdan biri ve averajla liderlik koltuğunda yer alıyor.

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Arnavutluk ise iki galibiyet iki mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

İki takım daha önce yedi kez karşı karşıya gelirken Fransa 5, Arnavutluk ise 1 kez galip geldi. Bir karşılaşma berabere sona erdi.

Fransa - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile Arnavutluk 7 Eylül Cumartesi günü TSI 21:45'te karşılaşacak. Maçı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek.

Fransa - Arnavutluk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

H Grubu'nda karşılaşacak olan Fransa - Arnavutluk mücadelesi S Sport Plus ve S Sport 2'den naklen yayınlanacak.