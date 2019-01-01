Fransa - Arnavutluk

Fransa - Arnavutluk maçı hangi kanalda? Hangi gün? Saat kaçta?

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Euro 2020 Elemeleri H Grubu maçında Fransa ve Arnavutluk karşı karşıya geliyor.

Fransa ve Arnavutluk, Euro 2020 Elemeleri H Grubu maçında karşı karşıya geliyor.

Oynadığı 4 maçtan 9 puan toplayan Fransa, 6 puanı bulanan Arnavutluk karşısında kazanarak liderlik yarışında kayıp vermek istemiyor. 

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Fransa - Arnavutluk maçı ne zaman?

Fransa ve Arnavutluk'u karşı karşıya getirecek maç 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Fransa - Arnavutluk maçı saat kaçta?

7 Eylül Cumartesi günü oynanacak zorlu karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak. 

Fransa - Arnavutluk maçı hangi kanalda?

Zirve yarışında yara almamak isteyen Fransa ve Arnavutluk'u karşı karşıya getirecek olan maç S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

En golcü Fransa

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, H Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmada attığı 12 golle en golcü takım konumunda bulunuyor. Konuk ekip Arnavutluk ise oynadığı 4 karşılaşmada 5 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. 

Mbappe yok, Nzonzi var

Fransa cephesinde attığı 3 golle takımının elemelerdeki en golcü oyuncusu olan Kylian Mbappe sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ise 23 kişilik kadroda kendine yer buldu. 

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Tek yenilgisi Türkiye'den

H Grubu'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alan Fransa bu karşılaşmaların tümünde rakip kalelere dörder gol göndermeyi başardı. Son dünya şampiyonu gruptaki tek mağlubiyetini ise 8 Haziran'da Konya'da oynanan maçta Türkiye karşısında aldı. 

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