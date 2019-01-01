Fransa - Arnavutluk maçı hangi kanalda? Hangi gün? Saat kaçta?
Fransa ve Arnavutluk, Euro 2020 Elemeleri H Grubu maçında karşı karşıya geliyor.
Oynadığı 4 maçtan 9 puan toplayan Fransa, 6 puanı bulanan Arnavutluk karşısında kazanarak liderlik yarışında kayıp vermek istemiyor.
Fransa - Arnavutluk maçı ne zaman?
Fransa ve Arnavutluk'u karşı karşıya getirecek maç 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Fransa - Arnavutluk maçı saat kaçta?
7 Eylül Cumartesi günü oynanacak zorlu karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.
Fransa - Arnavutluk maçı hangi kanalda?
Zirve yarışında yara almamak isteyen Fransa ve Arnavutluk'u karşı karşıya getirecek olan maç S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
En golcü Fransa
Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, H Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmada attığı 12 golle en golcü takım konumunda bulunuyor. Konuk ekip Arnavutluk ise oynadığı 4 karşılaşmada 5 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.
Mbappe yok, Nzonzi var
Fransa cephesinde attığı 3 golle takımının elemelerdeki en golcü oyuncusu olan Kylian Mbappe sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ise 23 kişilik kadroda kendine yer buldu.
>> Fransa'nın 23 kişilik kadrosunu görmek için tıklayın <<
Tek yenilgisi Türkiye'den
H Grubu'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alan Fransa bu karşılaşmaların tümünde rakip kalelere dörder gol göndermeyi başardı. Son dünya şampiyonu gruptaki tek mağlubiyetini ise 8 Haziran'da Konya'da oynanan maçta Türkiye karşısında aldı.