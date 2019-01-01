Avrupa Şampiyonası Eleme

Fransa - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Türkiye'nin EURO 2020 Elemeleri'ndeki rakiplerinden Fransa, Andorra'yı konuk ediyor.

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile beraber yer alan Fransa ve Andorra karşı karşıya geliyor.

Müsbakayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan orta hakem Mykola Balakin yönetecek.

Geride kalan beş karşılaşmada 12 puan toplayan Fransa, H Grubu'nda liderliğini sürdürüyor.

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Konuk ekip ise 5 maç sonunda puansız alamayarak son sırada kaldı.

İki ekibin H Grubu'nda Andorra'nın ev sahipliğinde oynadığı ilk maçı Horozlar 4-0 kazanmıştı.

Fransa - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile Andorra 10 Eylül Salı günü TSI 21:45'te karşılaşacak.

Fransa - Andorra maçı hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Fransa - Andorra maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

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