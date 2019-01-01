Fransa - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yorum()
Getty
Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile beraber yer alan Fransa ve Andorra karşı karşıya geliyor.
Müsbakayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan orta hakem Mykola Balakin yönetecek.
Geride kalan beş karşılaşmada 12 puan toplayan Fransa, H Grubu'nda liderliğini sürdürüyor.
Konuk ekip ise 5 maç sonunda puansız alamayarak son sırada kaldı.
İki ekibin H Grubu'nda Andorra'nın ev sahipliğinde oynadığı ilk maçı Horozlar 4-0 kazanmıştı.
Fransa - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta?
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile Andorra 10 Eylül Salı günü TSI 21:45'te karşılaşacak.
Fransa - Andorra maçı hangi kanalda yayınlanacak?
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Fransa - Andorra maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.