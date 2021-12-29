Frankfurt'un 17 yaşındaki yıldız adayı Fabio Blanco Barcelona'ya transfer oldu

Teknik direktörlük görevine Xavi'nin oturmasının ardından geleceğe yönelik hamleler yapan ve genç bir takım oluşturmayı hedefleyen Barcelona, alt yaş kategorilerinde İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Fabio Blanco'yu 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

17 yaşındaki oyuncunun B takımı kadrosunda yer alacağı açıklandı.

Barcelona kadrosuna katılmaya geçtiğimiz yaz da çok yaklaşan Blanco buna rağmen Valencia ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

Alman ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayan 17 yaşındaki kanat oyuncusu oldukça düşük bir bedelle Barcelona ile anlaştı.

Real Madrid de istiyordu

Alt yaş kategorilerinde Barcelona A Takımı'nın bu sezonki en önemli yıldızlarından biri olan Gavi ile birlite top koşturan Blanco ile Real Madrid de oldukça yakından ilgileniyordu.

Frankfurt'un U19 takımıyla sekiz maçta forma giyen ve bu karşılaşmalara iki golün yanı sıra bir de asist sığdıran Blanco, A takımda ise süre bulamadı.

Kadrosunda Gavi, Yusuf Demir, Pedri, Ansu Fati, Nico ve Eric Garcia gibi etkileyici genç oyuncular bulunduran Barcelona'nın adı genç futbolcuların yanı sıra Chelsea'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İspanyol kaptanı Cesar Azpilicueta gibi 30 yaş üstü tecrübeli oyuncularla anılıyor.

Osasuna altyapısından yetişen başarılı oyuncunun yeni sezonda Barcelona forması giymesi bekleniyor.

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