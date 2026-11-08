Liverpool karşısında sahasında aldığı ağır 3-1’lik yenilginin ardından Pierre Sage’in Selhurst Park’taki görevini sürdürmesi ciddi tehlikeye girdi. Crystal Palace, takvim yılının son millî maç arasına Premier Lig tablosunun son sırasında giriyor.

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Kötü gidişin ardından Palace teknik direktör değişikliğini değerlendiriyor

Crystal Palace yönetimi, Premier League sezonuna felaket gibi bir başlangıç yapılmasının ardından Pierre Sage’in geleceğini değerlendiriyor. Pazar günü evinde Liverpool’a kaybeden Palace, ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı ve ilk 10 maçında yalnızca yedi puan topladı. Bu sezon şimdiden 24 gol yiyen takım, ligin en kötü savunma performansına sahip. Avrupa’daki gidişatı da iyi değil: Avrupa Ligi’ndeki dört maçından yalnızca birini kazandı.

Sky Sports’a göre, daha önce Brentford ve Tottenham’ı çalıştıran Thomas Frank, değişikliğe gidilmesi hâlinde teknik direktörlük görevi için öne çıkan adaylardan biri. Lens’i tarihî bir Fransa Kupası zaferine taşıdıktan sonra büyük beklentilerle göreve gelen Sage, İngiliz futboluna uyum sağlamakta büyük zorluk yaşadı.

Artan baskıya rağmen 47 yaşındaki teknik direktör, Selhurst Park’taki son yenilginin ardından geri adım atmadı. “Rüyadan kabusa geçiş söz konusu değil” diyen Sage, şöyle devam etti: “Ben böyle hissetmiyorum. Sadece işimi yapıyorum; çözüme ulaşmak için ne yapmam gerektiğine ve görevime odaklanıyorum. Sonuçlar bu seviyeye uygun değil. Bunu değiştirmek için özellikle oyun tarzımız konusunda daha fazla çaba göstermem gerektiğini biliyorum.”

Oyun kimliği ve transferlerde yaşanan sorunlar

Sorunun önemli bir kısmı, Sage’in tercih ettiği oyun anlayışıyla mevcut kadronun özellikleri arasındaki uyumsuzluk gibi görünüyor. Sage, Lens’te yüksek tempolu pres ve topa sahip olmaya dayalı oyunuyla tanınmıştı ancak Palace aynı yoğunluğu sahaya yansıtmakta zorlandı. Geçen sezon 21 gol atan Ismaila Sarr’ın sakatlık nedeniyle yokluğunun etkisi ise ağır biçimde hissedildi.

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Sage, ayrılık ihtimaliyle gündeme gelen Jean-Philippe Mateta ve Sarr’ın geleceklerine ilişkin saha dışı meselelerle de uğraşmak zorunda kaldı. Yaşanan talihsizlikler ve taktiksel uyumsuzluk, Palace’ın ekim ortasından bu yana ligde galibiyet alamamasında etkili oldu. Mevcut durumu değerlendiren teknik direktör, takımın ortaya koyduğu performans ile beklentiler arasındaki farkı kabul etti. Sage, basına yaptığı açıklamada, “Daha rekabetçi olmalıyız. Şu anda bazı fırsatlar yaratıyoruz, çok şey bekliyoruz ama beklediğimiz sonuçları alamıyoruz” dedi.

Göreve gelebilecek adaylar

Millî maç arasının değişiklik için uygun bir zaman aralığı sunmasıyla Palace yönetimi, görevi hemen devralabilecek alternatifleri değerlendiriyor. Frank’in yanı sıra, eski Nottingham Forest teknik direktörü Sean Dyche’ın da kulüp yönetiminde destekçileri olduğu düşünülüyor. İki teknik direktörün de şu anda bir takım çalıştırmaması, Palace’ın 21 Kasım’da Coventry deplasmanına çıkmasından önce göreve başlamalarını mümkün kılıyor. Sage’in selefi Oliver Glasner’in, Forest’a gitmeden önce kulübe ilk FA Cup zaferini ve bir UEFA Konferans Ligi kupasını kazandırarak büyük başarı elde etmiş olması da baskıyı artırıyor.

Brighton’a karşı alınan küçük düşürücü 5-0’lık derbi yenilgisiyle başlayan kötü gidişat, Sage’i bahis şirketlerine göre Premier League sezonunda görevinden ayrılan ilk teknik direktör olmaya en yakın isim hâline getirdi. Kulüp içinde bazı kişiler, sakatlık krizi ve son bir yılda Michael Olise ile Marc Guehi gibi üst düzey oyuncuların kaybı nedeniyle Sage’e anlayış gösterse de lig tablosundaki durumu görmezden gelmek giderek zorlaşıyor. Palace, sezon boyunca sürecek bir kümede kalma mücadelesinden kaçınmak istiyorsa yönetim, yıl sonu tatil dönemi başlamadan hızla harekete geçmekten başka seçeneği olmadığını düşünebilir. Önümüzdeki iki hafta, Sage’in Güney Londra’daki geleceği açısından belirleyici olacak.