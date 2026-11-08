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Pierre Sage Getty Images
Mohamed Saeed
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Frank ve Dyche hazır bekliyor! Crystal Palace, Pierre Sage görevini korumak için mücadele ederken teknik direktör alternatiflerini değerlendiriyor

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Liverpool karşısında sahasında aldığı ağır 3-1’lik yenilginin ardından Pierre Sage’in Selhurst Park’taki görevini sürdürmesi ciddi tehlikeye girdi. Crystal Palace, takvim yılının son millî maç arasına Premier Lig tablosunun son sırasında giriyor.

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Kötü gidişin ardından Palace teknik direktör değişikliğini değerlendiriyor

Crystal Palace yönetimi, Premier League sezonuna felaket gibi bir başlangıç yapılmasının ardından Pierre Sage’in geleceğini değerlendiriyor. Pazar günü evinde Liverpool’a kaybeden Palace, ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı ve ilk 10 maçında yalnızca yedi puan topladı. Bu sezon şimdiden 24 gol yiyen takım, ligin en kötü savunma performansına sahip. Avrupa’daki gidişatı da iyi değil: Avrupa Ligi’ndeki dört maçından yalnızca birini kazandı.

Sky Sports’a göre, daha önce Brentford ve Tottenham’ı çalıştıran Thomas Frank, değişikliğe gidilmesi hâlinde teknik direktörlük görevi için öne çıkan adaylardan biri. Lens’i tarihî bir Fransa Kupası zaferine taşıdıktan sonra büyük beklentilerle göreve gelen Sage, İngiliz futboluna uyum sağlamakta büyük zorluk yaşadı.

Artan baskıya rağmen 47 yaşındaki teknik direktör, Selhurst Park’taki son yenilginin ardından geri adım atmadı. “Rüyadan kabusa geçiş söz konusu değil” diyen Sage, şöyle devam etti: “Ben böyle hissetmiyorum. Sadece işimi yapıyorum; çözüme ulaşmak için ne yapmam gerektiğine ve görevime odaklanıyorum. Sonuçlar bu seviyeye uygun değil. Bunu değiştirmek için özellikle oyun tarzımız konusunda daha fazla çaba göstermem gerektiğini biliyorum.”

Oyun kimliği ve transferlerde yaşanan sorunlar

Sorunun önemli bir kısmı, Sage’in tercih ettiği oyun anlayışıyla mevcut kadronun özellikleri arasındaki uyumsuzluk gibi görünüyor. Sage, Lens’te yüksek tempolu pres ve topa sahip olmaya dayalı oyunuyla tanınmıştı ancak Palace aynı yoğunluğu sahaya yansıtmakta zorlandı. Geçen sezon 21 gol atan Ismaila Sarr’ın sakatlık nedeniyle yokluğunun etkisi ise ağır biçimde hissedildi.

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Sage, ayrılık ihtimaliyle gündeme gelen Jean-Philippe Mateta ve Sarr’ın geleceklerine ilişkin saha dışı meselelerle de uğraşmak zorunda kaldı. Yaşanan talihsizlikler ve taktiksel uyumsuzluk, Palace’ın ekim ortasından bu yana ligde galibiyet alamamasında etkili oldu. Mevcut durumu değerlendiren teknik direktör, takımın ortaya koyduğu performans ile beklentiler arasındaki farkı kabul etti. Sage, basına yaptığı açıklamada, “Daha rekabetçi olmalıyız. Şu anda bazı fırsatlar yaratıyoruz, çok şey bekliyoruz ama beklediğimiz sonuçları alamıyoruz” dedi.

Göreve gelebilecek adaylar

Millî maç arasının değişiklik için uygun bir zaman aralığı sunmasıyla Palace yönetimi, görevi hemen devralabilecek alternatifleri değerlendiriyor. Frank’in yanı sıra, eski Nottingham Forest teknik direktörü Sean Dyche’ın da kulüp yönetiminde destekçileri olduğu düşünülüyor. İki teknik direktörün de şu anda bir takım çalıştırmaması, Palace’ın 21 Kasım’da Coventry deplasmanına çıkmasından önce göreve başlamalarını mümkün kılıyor. Sage’in selefi Oliver Glasner’in, Forest’a gitmeden önce kulübe ilk FA Cup zaferini ve bir UEFA Konferans Ligi kupasını kazandırarak büyük başarı elde etmiş olması da baskıyı artırıyor.

Brighton’a karşı alınan küçük düşürücü 5-0’lık derbi yenilgisiyle başlayan kötü gidişat, Sage’i bahis şirketlerine göre Premier League sezonunda görevinden ayrılan ilk teknik direktör olmaya en yakın isim hâline getirdi. Kulüp içinde bazı kişiler, sakatlık krizi ve son bir yılda Michael Olise ile Marc Guehi gibi üst düzey oyuncuların kaybı nedeniyle Sage’e anlayış gösterse de lig tablosundaki durumu görmezden gelmek giderek zorlaşıyor. Palace, sezon boyunca sürecek bir kümede kalma mücadelesinden kaçınmak istiyorsa yönetim, yıl sonu tatil dönemi başlamadan hızla harekete geçmekten başka seçeneği olmadığını düşünebilir. Önümüzdeki iki hafta, Sage’in Güney Londra’daki geleceği açısından belirleyici olacak.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
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