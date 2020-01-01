Frank Lampard'dan Roy Keane'e eleştiri yanıtı: İngiliz olmamla ilgisi yok

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, ‘İngiliz vatandaşı olduğu için fazla eleştirilmiyor’ diyen Roy Keane’e yanıt verdi.

'ın İrlandalı efsanesi Roy Keane, başarısız sonuçlara rağmen Frank Lampard’ın Ole Gunnar Solskjaer’e göre daha az eleştirildiğini ve bunun nedenin İngiliz vatandaşı olduğunu söyledi.

Sky Sports’a konuşan Keane, son maçında ’a 1-0 yenilen hakkında “İyi bir takım ama işi bitiremediler. Sekiz maç kaybettiler ancak ilginç şekilde işler Frank için yolunda görünüyor. Belki de İngiliz olduğu içindir, bilmiyorum” açıklamasını yaptı.

Keane’in sözlerine yanıt veren Lampard, “Ben öyle düşünmüyorum. Hatta bu işi aldığımda genç, İngiliz ve yalnızca bir yıllık Derby Country tecrübem olması nedeniyle hakkımda olumsuz şeyler yazıldığını hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki Lampard, “Futbola olan tutkusu nedeniyle Roy’un (Keane) yorumlarını dinlemek güzel. Ancak İngiliz olmamın eleştirileri hafiflettiğini düşünmüyorum. Tüm antrenörler övgü veya eleştiri alıyor. İngiliz olduğum için bana farklı şekilde davranıldığını düşünmüyorum” diye konuştu.