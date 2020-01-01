Frank Lampard: VAR'ın Manchester United lehine çalıştığı bir dönemdeyiz

Chelsea'nin teknik direktörü, Federasyon Kupası'ndaki Manchester United maçı öncesi VAR kararlarından dolayı endişe duyuyor.

İngiltere Federasyon Kupası yarı final mücadelesinde ile , 19 Temmuz Pazar günü Wembley'de karşı karşıya gelecek.

Bu önemle karşılaşma öncesi Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, VAR sisteminin Manchester United'a normalden fazla yarar sağladığını düşünüyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü Manchester United - karşılaşmasında konuk ekibin Jordan Ayew ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiş, Wilfried Zaha'nın Victor Lindelöf tarafından düşürüldüğü pozisyonda ise penaltı kararı çıkmamıştı.

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Bu kararların üzerine Crystal Palace'ın başkanı Steve Parrish, kendi Twitter hesabından "VAR bozuk mu?" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Lampard da Şubat ayında Manchester United'ın Stamford Bridge'deki 2-0'lık zaferinde Zouma'nın sayılmayan golüne ve Harry Maugire'ın verilmeyen kırmızı kartına dikkat çekti.

Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Lampard "İnsanlar, taraftar baskısından dolayı VAR sisteminin büyük takımlara daha fazla yarar sağladığını düşünüyor olabilir ama artık bu günler geride kaldı. VAR, takımlara yarar sağlasın diye değil, doğru kararlar verilsin diye kullanılmalı. İnsan, her zaman VAR'ın bileşenlerinden biri olacak, bunu değiştiremeyiz. Ancak Perşembe akşamı çok net bir pozisyonda hatalı karar verildi. Bazıları bu görüşüme karşı çıkabilir ama VAR'ın Manchester United lehine çalıştığı bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.