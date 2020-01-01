Frank Lampard: Sağlık çalışanlarından önce futbolculara koronavirüs testi yapılması doğru değil

Chelsea menajeri Frank Lampard, koronavirüs sonrası Premier Lig'in ne zaman başlayacağı hakkında yapılan tartışmaları değerlendirdi.

Koronavirüs salgını sonrası ara verilen Premier Lig’in ne zaman yeniden başlayacağı tartışmaları devam ediyor.

Kulüplerin, yayın gelirlerinden olmamak için sezonu tamamlama isteklerine karşın, bilim insanları aceleyle alınacak bir kararın virüsün futbolcu ve teknik ekibe bulaşma riskini artıracağını savunuyor.

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Yapılan tartışmalarla ilgili BT Sport’ a konuşan menajeri Frank Lampard ise ligler başlamadan önce tüm futbolcular ve teknik ekiplere koronavirüs testi yapılması gerekliliğiyle ilgili, “Sağlık çalışanları testlere ulaşmakta sıkıntı yaşarken, futbolculara test yapılması bana doğru gelmiyor. Sağlık çalışanları ön cephede bu virüsle uğraşan insanlar. Önceliğin onlara verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Daha fazla takım

Ligler yeniden başlarsa futbolcu sağlığının dikkat edilmesi gereken en önemli nokta olması gerektiğinin de altını çizen Lampard, “Futbol temaslı bir oyun. Taraftarlar maç izlemeyi, bizler de antrenman yapmayı ve futbol oynamayı özledik. Ancak futbolcuların sağlığını riske atmadan bunu nasıl gerçekleştireceğiz?” yorumunu yaptı.