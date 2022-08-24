Frank Lampard resmen açıkladı: Everton'ın İngiliz orta sahası Dele Alli Beşiktaş'a transfer olmak üzere

Everton'ın patronu İngiliz oyuncunun Beşiktaş'a oldukça yakın olduğunu söyledi.

Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, takımının Carabao Kupası'nın ikinci turunda Fleetwood Town'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından adı Beşiktaş ile anılan İngiliz yıldız Dele Alli'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alli'nin Beşiktaş ile yaptığı görüşmeleri doğrulayan Lampard, henüz resmi anlaşma olmasa da görüşmelerin ileri düzeyde olduğunu açıkladı.

Lampard'ın Everton'un başına geçtiği 31 Ocak'ta Everton'a imza atan 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon Everton'da forma giydiği 11 maçın sadece birine ilk 11'de başlamıştı. Bu sezon iki maçta 40 dakika süre alan Alli kariyerinin en iyi dönemini Tottenham'da geçirmişti. 2016-2017 sezonunda Premier Lig'de 37 karşılaşmada 18 gol atan orta saha oyuncusu sezona damga vurmuştu.

2019-2020 sezonundan itibaren aldığı süre gittikçe azalan Alli, Tottenham'dan Everton'a bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu. Bir dönem İngiltere A Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Alli, 2019'dan bu yana giyemediği A Milli Takım formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada rakip fileleri üç kez havalandırmayı başaarmıştı.