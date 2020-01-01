Frank Lampard: Maçlar başladığında her şey farklı olacak

Chelsea'nin teknik direktörü, 17 Haziran'da başlayacak Premier Lig'in beraberinde bazı zorluklar getireceğini söyledi.

Mart ayından bu yana maçların oynanmadığı İngiltere Premier Lig'de 2019-20 sezonu, 17 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek.

Ligin iddialı takımlarından , 29 haftada topladığı 48 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadelesini sürdüren Londra ekibi, aradan sonraki ilk maçında 21 Haziran Pazar günü deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

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Maçlar başlamadan önce hazırlıklarını sürdüren Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada "Futbol şartlarında antrenmanlarımızda bir değişiklik olmadı ama maçlar başladığında her şey farklı olacak. Yeni kurallara hazır olduğumuza emin olmalıyız. Bu konuda oyuncularla konuşmalarımız devam ediyor. Bu durum herkes için değişik. 'da neler olduğunu gördük biz de yeni döneme adapte olacağız." ifadelerini kullandı.