Frank Lampard: Liverpool'da özellikle bir kişi çizgiyi aştı
Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Liverpool karşılaşmasında Jürgen Klopp ile aralarında yaşanan tartışmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Lampard, kibirin kazananlar için önemli bir özellik olduğunu söylerken, eleştirilerin sadece Klopp'u değil, tüm Liverpool teknik ekibini kapsadığını söyledi:
"Bir kulüpte çalışanlar veya saha kenarına hakim olanlar bana hak verecektir, Liverpool kulübesi hatta aralarından özellikle bir kişi çizgiyi biraz aştı.. Bu da bana biraz kibirli bir hareket gibi geldi. Liverpool tarafıyla temasa geçmedim. Maç sonunda Klopp'un elini sıktım ve tebrik ettim. Onunla bira içip başarılarına kadeh kaldırırdım. Premier Lig'i kazanmanın ne kadar zor olduğunu ve onların ne kadar çalıştığını biliyorum. Her şeyi hak ediyorlar."
Hafta içi oynanan maç sırasında Liverpool'u 2-0 öne geçiren golden hemen önce kameralara yansıyan görüntülerde Frank Lampard ile Jürgen Klopp arasında bir tartışma yaşanmış ve Chelsea çalıştırıcısının ağzından 'S..tir git' sözleri çıkmıştı.