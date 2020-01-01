Frank Lampard: Liverpool'da özellikle bir kişi çizgiyi aştı

Frank Lampard, eleştirilerinin yalnızca Jürgen Klopp'a değil tüm Liverpool teknik ekibine yönelik olduğunu ifade etti.

Teknik Direktörü Frank Lampard, karşılaşmasında Jürgen Klopp ile aralarında yaşanan tartışmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Lampard, kibirin kazananlar için önemli bir özellik olduğunu söylerken, eleştirilerin sadece Klopp'u değil, tüm Liverpool teknik ekibini kapsadığını söyledi:

"Bir kulüpte çalışanlar veya saha kenarına hakim olanlar bana hak verecektir, Liverpool kulübesi hatta aralarından özellikle bir kişi çizgiyi biraz aştı.. Bu da bana biraz kibirli bir hareket gibi geldi. Liverpool tarafıyla temasa geçmedim. Maç sonunda Klopp'un elini sıktım ve tebrik ettim. Onunla bira içip başarılarına kadeh kaldırırdım. Premier Lig'i kazanmanın ne kadar zor olduğunu ve onların ne kadar çalıştığını biliyorum. Her şeyi hak ediyorlar."

Daha fazla takım

Hafta içi oynanan maç sırasında Liverpool'u 2-0 öne geçiren golden hemen önce kameralara yansıyan görüntülerde Frank Lampard ile Jürgen Klopp arasında bir tartışma yaşanmış ve Chelsea çalıştırıcısının ağzından 'S..tir git' sözleri çıkmıştı.