Frank Lampard: Kante dünyanın en iyi oyuncularından biri

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin takıma dönmesini dört gözle bekliyor.

Frank Lampard, N'Golo Kante'yi 'dünyanın en iyi oyuncularından biri' olarak nitelendirirken, bu sezon sakatlığından dolayı ondan pek fazla yararlanamadığı için yakındı.

'nin 'ı konuk ettiği ve 2-0 mağlup olduğu mücadelede sakatlanan Fransız futbolcu, şubat ayından beri sahalardan uzak kaldı.

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Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, BT Sport'a verdiği demeçte koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alındığı dönemde, oyuncusunun iyileşerek yeniden takıma dönmesini dört gözle beklediğini ifade etti:

Daha fazla takım

"Ara verilmeden önce 4-5 oyuncumuz sakattı. N'Golo Kante, harika örneklerden biri çünkü son dört sezondur inanılmaz performans ortaya koydu. Bu sezon ise çok fazla oynayamadı ve onun yokluğunu oldukça hissettik. Chelsea adına büyük bir kayıp oldu. Lig yeniden başladığında onun en iyi şekilde takımda yer almasını istiyoruz."

"Açıkçası, dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Kante'nin takıma dönmesine çok ihtiyacımız var. Chelsea'ye gelmeden önce de böyle düşünüyordum, şimdi de böyle düşünüyorum."