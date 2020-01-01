Frank Lampard: Christian Pulisic çok büyük bir oyuncu olacak

Chelsea menajeri Frank Lampard, takımın genç yeteneklerinden Christian Pulisic'in büyük bir yıldıza dönüşeceğine inandığını söyledi.

Frank Lampard, 21 yaşındaki oyuncunun performansından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Christian Pulisic gerçekten çok büyük bir oyuncu haline gelebilir. Çünkü çok küçük yaşta 'da futbolunu geliştirerek büyük ilerleme katetti. Henüz bu yaşta bu kadar fazla gelişim kaydedince ondan beklentilerimiz de doğal olarak büyüdü" ifadelerini kullandı.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle bazı maçlarda forma giyememesinin ardından Pulisic'in futbola daha da aç döndüğünü belirten Lampard, "Onun kalitesinden asla şüphe duymuyorum. Gelişmeye hala çok açık ve sahada oynadığı her dakikanın hakkını veriyor. Biraz daha gelişme gösterdiğinde geniş alanlarda Raheem Sterling, Mohamed Salah veya Sadio Mane'nin seviyesine gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon 25 maçta görev alan kanat oyuncusu Pulisic, formasıyla rakip ağları tüm kulvarlarda 8 kez sarstı. Millî Takımı'nda 34 maçta 14 gole imza atan Pulisic, geçen yıl 64 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.



