Frank Lampard: Chelsea için hep aynı hikaye
Premier Lig'in 24. haftasında sahasında Arsenal'i konuk eden Chelsea, 10 kişi kalan rakibi karşısında iki kere öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 sona erdi.
Maç sonu açıklamalar yapan Chelsea Menajeri Frank Lampard, değerlendiremedikleri fırsatların kendilerine 3 puana mal olduğunu belirtti.
Hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Lampard BT SPort'a şunları ifade etti: "Oyunun durumu göz önüne alındığında açıkçası hayal kırıklığına uğradım. 1-0'a kadar çok iyiydik. İkinci yarıda da yeteri kadar pozisyon ürettik; ama hep aynı hikaye işte, pozisyonları değerlendiremedik."
"3-4 gol atabilirdik. Şutlar çektik, ortalar yaptık, tribünleri ayaklandırdık. Soğukkanlı olmamız gerek. Maç günü iç güdülerinizin kuvvetli olması gerekir, bizde şu anda bu eksik."
"Savunma yapamadık ve 2 golü onlara hediye ettik. Bu görevini yapmamakla ilgili bir mesele. Böyle anlar size puan kaybettiriyor."