Premier Lig

Frank Lampard: Chelsea için hep aynı hikaye

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Arsenal ile 2-2 berabere kalan Chelsea'de teknik direktör Frank Lampard maç sonu açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'in 24. haftasında sahasında Arsenal'i konuk eden Chelsea, 10 kişi kalan rakibi karşısında iki kere öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 sona erdi.

Maç sonu açıklamalar yapan Chelsea Menajeri Frank Lampard, değerlendiremedikleri fırsatların kendilerine 3 puana mal olduğunu belirtti.

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Hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Lampard BT SPort'a şunları ifade etti: "Oyunun durumu göz önüne alındığında açıkçası hayal kırıklığına uğradım. 1-0'a kadar çok iyiydik. İkinci yarıda da yeteri kadar pozisyon ürettik; ama hep aynı hikaye işte, pozisyonları değerlendiremedik."

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"3-4 gol atabilirdik. Şutlar çektik, ortalar yaptık, tribünleri ayaklandırdık. Soğukkanlı olmamız gerek. Maç günü iç güdülerinizin kuvvetli olması gerekir, bizde şu anda bu eksik."

"Savunma yapamadık ve 2 golü onlara hediye ettik. Bu görevini yapmamakla ilgili bir mesele. Böyle anlar size puan kaybettiriyor."

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