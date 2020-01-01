Frank Lampard: Chelsea için hep aynı hikaye

Arsenal ile 2-2 berabere kalan Chelsea'de teknik direktör Frank Lampard maç sonu açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'in 24. haftasında sahasında 'i konuk eden , 10 kişi kalan rakibi karşısında iki kere öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 sona erdi.

Maç sonu açıklamalar yapan Chelsea Menajeri Frank Lampard, değerlendiremedikleri fırsatların kendilerine 3 puana mal olduğunu belirtti.

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Hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Lampard BT SPort'a şunları ifade etti: "Oyunun durumu göz önüne alındığında açıkçası hayal kırıklığına uğradım. 1-0'a kadar çok iyiydik. İkinci yarıda da yeteri kadar pozisyon ürettik; ama hep aynı hikaye işte, pozisyonları değerlendiremedik."

"3-4 gol atabilirdik. Şutlar çektik, ortalar yaptık, tribünleri ayaklandırdık. Soğukkanlı olmamız gerek. Maç günü iç güdülerinizin kuvvetli olması gerekir, bizde şu anda bu eksik."

"Savunma yapamadık ve 2 golü onlara hediye ettik. Bu görevini yapmamakla ilgili bir mesele. Böyle anlar size puan kaybettiriyor."