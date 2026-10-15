Frank de Boer ve Toby Alderweireld, perşembe akşamı Ziggo Sport'ta Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez'in yetersiz İngilizcesini sert sözlerle eleştirdi. Amsterdam'da üç buçuk aydır görev yapan İspanyol teknik adam, Hajduk Split karşısında alınan acı verici 2-1'lik yenilginin ardından kendini ifade etmekte büyük güçlük çekti. Míchel'in mesajını iletme biçimi, iki yorumcuyu ciddi biçimde endişelendiriyor.

Míchel, Konferans Ligi'ndeki utanç verici yenilginin ardından Ziggo Sport kameralarının karşısına geçti ve nelerin yanlış gittiğini oldukça zorlandığı İngilizcesiyle anlatmaya çalıştı. Teknik direktör, "İlk yarıdaki oyunumuzun yeterince iyi olmadığını düşünüyorum. Topa sahipken çok top kaybettik, topsuz oyunda da iyi baskı yapmak için yeterli enerjiyi gösteremedik" dedi. Ajax'ın ikinci yarıda daha iyi oynadığını da vurgulayan Míchel, "İkinci yarıda maça hâkim olduk ve daha fazlasını hak ettik ama iki hata yüzünden iki gol yedik" diye konuştu.

Míchel'e, yenilen iki golde de olumsuz anlamda başrolde olan Jofre Torrents'in performansı da soruldu. İspanyol teknik adam, "İkinci golde hata yaptı ama performansı kötü değildi" yanıtını verdi. Röportaj boyunca sık sık kelime bulmakta zorlandı ve cümlelerini tamamlamakta güçlük çekti.

Bu durum Ziggo Sport stüdyosunda da dikkat çekti. Sunucu Sam van Royen konuyu açarak, "Buna televizyon açısından da bakıyorum. Belki kazanmış olsalardı ve her şey yolunda gitseydi bunu söylemezdiniz" dedi ve ekledi: "Ama İngilizcesi, iletişim kurma biçimi, bir yenilginin ardından... Bu, pek iyi bir izlenim bırakmıyor, değil mi?"

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Alderweireld de ona katılarak Míchel'in mesajını Ajax oyuncularına nasıl ilettiğini sorguladı. Endişesini gizlemeyen Alderweireld, "Kendime şunu soruyorum: Takımıyla nasıl iletişim kuruyor? İngilizce mi, İspanyolca mı? Birçok kişi İspanyolca anlamıyor, İngilizceyi daha iyi anlıyorlar ama böyle konuşuyorsan..." dedi.

De Boer de sert bir değerlendirmeyle ona destek verdi: "Bunu dinlemek insanı rahatsız ediyor." Alderweireld ise sözlerini şöyle sürdürdü: "Soyunma odasında da böyle konuşuyorsa sonuç tam olarak aynı olur." Eski savunmacı, tercümanla çalışma konusunda da şüphelerini dile getirdi: "Diyelim ki İspanyolca konuşuyor ve başka biri söylediklerini çeviriyor. O zaman mesaj çoğu zaman tam olarak aynı şekilde karşı tarafa ulaşmıyor. Belki kendisi mesajı çeviren kişiden biraz farklı bir şekilde aktarıyor; bu yüzden pek uygun değil."

Van Royen, kendi ifadesiyle Míchel'in bir tür sağ kolu olarak transfer edilen Daley Blind'ın tercüman rolü üstlenip üstlenemeyeceğini sordu. Alderweireld bunu da ideal bir çözüm olarak görmedi: "Arada biri olduğu sürece bunun Daley Blind ya da başka biri olması fark etmez. Böyle bir anda tutkunuzu ve bilginizi aktarmanız gerekir. Takım neredeyse ağzınızdan çıkacak her söze odaklanmalı ve 'Tamam, evet, işte bu' diye düşünmeli."