Franco Baresi: Şu anda dünyanın en iyi savunmacısı Virgil van Dijk

Gelmiş geçmiş en iyi savunmacı olarak görülen Baresi, şu an ise en iyi savunmacıya Liverpool'un sahip olduğunu açıkladı.

'ın efsanevi savunmacısı Franco Baresi, 'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'ın şu an dünyanın en iyi savunmacısı olduğunu söyledi.

FIFA' nın resmi sitesine konuşan Baresi, "Futbol son 15 - 20 yılda sadece saha içinde değil, dışardan görünüş biçimi, bilgiye erişim ve sosyal medyanın rolü açısından da çok değişti. Sanırım savunmacılara olan bakış açısı da yıllar içinde değişti. Ama gerçek futbolseverler, savunmacıların ne kadar önemli olduğunu hâlâ biliyor ve onları takdir ediyor" ifadelerini kullandı.

Baresi, Van Dijk'ı ise şu sözlerle övdü: "İllâ bir isim vermem gerekirse, o zaman gerçekten öne çıkan savunmacının, Liverpool gibi bir takımın başarılı bir lideri olması için gereken kalite, karakter ve gücü gösteren Van Dijk olduğunu söyleyebilirim."

Yirmi yıllık oyunculuk kariyerinin tamamını Milan'da geçiren Baresi, bir zamanlar dünyanın gördüğü en özel yeteneklerle birlikte oynamıştı.

Tüm zamanların en iyi 11'ini de yapması istenen Baresi, "O kadar çok harika oyuncuyla birlikte oynadım ki, seçim yapmam zor. Ama futbola dair öğrendiğim her şey göz önüne alındığında, futbol tarihine gerçek anlamda damgasını vuran her jenerasyondan iki oyuncuyu seçebilirim," dedi ve şöyle devam etti: "Gençken televizyonda izlediğimi hatırladığım Pele ve Eusebio, ardından Johan Cruyff ve Franz Beckenbauer, sonra Diego Maradona ve Michel Platini, Ronaldo ve Marco van Basten ve son olarak ve . Sanırım böyle olmalı!"