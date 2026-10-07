"Bunun kariyerim için doğru adım olduğunu düşünüyorum. Burada kendimi çok rahat hissediyorum ve hemen başlamaya hazırım" diyen Alaba, İtalya Serie A ekibiyle gelecek yaza kadar bir yıllık sözleşme imzaladı ve salı günkü resmi tanıtımında konuştu.

"Serie A beni her zaman büyülemiştir. Burada kendimi hemen evimde hissettim" vurgusunu yapan Alaba’yı, Udinese’nin Alman teknik direktörü Kosta Runjaic, İtalya’daki bu maceraya ikna etti. Ayrıca öne çıkan eski takım arkadaşlarından da görüş aldı: "İtalya’yı tanıyan arkadaşlarım ve futbolcularla konuştum; örneğin Luka (Modric), Marko (Arnautovic) ve Franck (Ribery). Kararımı çok bilinçli bir şekilde verdim."

Alaba ile Ribery arasında, Bayern Münih’te birlikte geçirdikleri uzun yılların ardından yakın bir dostluk bulunuyor. Fransız oyuncu, kariyerinin son bölümünde Fiorentina ve Salernitana formaları giydiği için İtalyan futbolunu yakından tanıyor. Alaba’nın Real Madrid’de birlikte oynadığı Modric ise 2025’ten bu yana Milan’da forma giyiyor. Alaba’nın Avusturya Milli Takımı’ndan eski takım arkadaşı Arnautovic de İtalya’da Inter ve Bologna’da oynadı.

David Alaba, Udinese Calcio formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak?

"Burada da, diğer takımlarda olduğu gibi, bir ağabey olabilirim. Sorumluluk alabildiğimde her zaman mutlu oluyorum" diyen Alaba, sahip olduğu büyük tecrübeyle Udine’de genç oyuncular için bir mentor olmak istediğini de belirtti. Haziran sonunda Real Madrid ile sözleşmesinin bitmesinin ardından uzun süre yeni bir kulüp arayan ve ancak eylül sonunda Udine’ye imza atan Alaba, buna rağmen sahada hemen katkı verebileceğini söyledi.

Gelecek maçlar TOR Serie A 14:45 UDI

Bu nedenle 34 yaşındaki Avusturyalı, Serie A’daki ilk maçına muhtemelen gelecek pazartesi Torino deplasmanında çıkabilir. Alaba’nın, Udine’de son dönemde güven vermeyen savunmayı toparlaması bekleniyor. Takım, bu sezon ligde oynadığı ilk beş maçta şimdiden 11 gol yedi. Udine, dört puanla şu anda 13. sırada yer alıyor.