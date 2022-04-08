Fransız futbolunun bir dönem Galatasaray forması da giyen efsane oyuncusu Franck Ribery, Juventus'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sırp golcü Dusan Vlahovic'i övdü.

Genç oyuncuyla Fiorentina'dan takım arkadaşı olan Ribery, Vlahovic'in kendisine mental açıdan bir diğer eski takım arkadaşı Robert Lewandowski'yi hatırlattığını söyledi.

Ne söylendi?

Kariyerini Serie A takımlarından Salernitana'da sürdüren Ribery, Tuttosport'a yaptığı açıklamada Vlahovic'in tıpkı Lewandowski'ye benzediğini ve her iki oyuncunun zihninin de bir robot gibi çalıştığını belirtti:

"Vlahovic ve Lewandowski'nin arasında düşünülenden daha fazla benzerlik var. Attıkları gollerin altında elbette ki yetenek yatıyor ancak iki oyuncunun da çok büyük profesyoneller olduğunu bilmelisiniz.

"Lewandowski geçmişte benden ve Robben'den daha fazla gol attı ve bu tesadüf değildi. O tam bir robot gibiydi ve Ballon d'Or'u kazanmayı hak etmişti.

"Vlahovic de onun gibi güçlü bir mental yapıya sahip. Tüm büyük oyuncular gibi çok çalışkan ve asla pes etmiyor. Her gün gelişmek istiyor ve bunu antrenmanlarda gösteriyor. Dusan genç ama büyük bir yeteneğe sahip.

"Her maçı kazanmak zorunda olan büyük bir takımda oynuyor ve Juventus'ta olmanın getirdiği baskıya alışması gerekiyor"

Rekor gelire rağmen tepki çekti

Bu sezon Serie A'da 17'si Fiorentina, dördü ise Juventus formasıyla olmak üzere 21 gol atan 22 yaşındaki Vlahovic'in Juventus'a transferi yaklaşık 82 milyon euro'ya gerçekleşmişti. Beş yıl önce 1.5 milyon euro'ya transfer olduğu Floransa ekibine çok büyük bir gelir sağlayan Vlahovic buna rağmen Fiorentina taraftarlarının tepkisini çekmişti.

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