Franck Ribery, Bayern Münih'e ileride geri dönmek istiyor

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Franck Ribery, Bavyera ekibiyle ayrılığının sadece geçici bir süre olacağını düşünüyor.

'te 12 sezonluk serüveni 30 Haziran Pazar günü sona erecek olan Franck Ribery, ileride başka bir pozisyonla tekrar kulübüne geri dönebileceğini belirtti.

Ribery, L’Equipe Mag'e verdiği demeçte, "Her zaman kazanma iç güdüm olacak ve bunu ileriye de taşımak istiyorum. Oyuncuların neler hissettiğini anlayabiliyorum. Bir gün burada teknik direktör olmanın nasıl bir duygu olduğunu öğrenmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Fransız yıldızın geleceği belirsizliğini korusa da önümüzdeki sezon önemli bir kulübe imza atacağı öngörülüyor:

"Başarıya hala açım ve bir şeyler başarabileceğimi biliyorum. Fiziksel ve mental olarak iyi hissettiğim sürece oynamaya devam edeceğim. Her zaman profesyonel davrandım ve çok çalıştım."

Bayern Münih formasıyla 425 resmi karşılaşmaya çıkan Ribery, 124 gol attı, 182 asist yaptı.