Roma’nın efsanevi ismi Totti, kulübünün Jose Mourinho ile anlaşarak çok büyük bir iş yaptığını düşünüyor.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Totti, Roma’nın gelecek sezon öncesindeki yeni yapılanmasını değerlendirdi. Jose Mourinho’ya olan hayranlığını dile getiren Totti, Portekizli teknik adamın Roma’ya seviye atlatacağını düşünüyor.

Neler söylendi?

Francesco Totti, yeni sezon öncesinde Roma ve Jose Mourinho’ya dair şunları söyledi: “Dünyanın en iyi teknik direktörüyle anlaştık.”

“Mourinho ile çalışmak ister miydim? Evet, özellikle kariyerimin başlarında Mourinho ile çalışmayı çok isterdim.”

2019 yılına kadar Roma’da yönetici olarak da görev yapan Totti, geri döneceğine dair iddialara şu şekilde yanıt verdi: “Bunun hakkında Roma’dan hiç kimseyle görüşmedim. Kulübün de böyle bir düşüncesinin olmadığını düşünüyorum.”

Ayrıca Totti, Roberto Mancini’nin Euro 2020’de İtalya ile yaptıklarından da övgüyle bahsetti: “Tutkularıyla ve oynadıkları oyunla turnuvada ilerleyebileceklerini kanıtladılar. Tüm oyuncular kazanmak istiyor.”

Mourinho’nun Totti’ye cevabı

Jose Mourinho, Francesco Totti’nin kendisine dair söylediği güzel sözlere sosyal medya hesabından cevap verdi. Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: “Söylediklerin için teşekkür ederim Francesco. Roma’ya 4 yıl geç gelip gelip seninle çalışamadığım için üzgünüm. Seninle çalışmak benim için de büyük bir zevk olurdu.”

Daha fazlası için:

Samuel Eto’o : “Messi ve Agüero ikilisi bir sezonda 60 gol atacak!

Resmen açıklandı: Hakan Çalhanoğlu Inter’de

Jose Mourinho'dan Kevin De Bruyne itirafı